將更強更大！軒嵐諾「吞併」熱低雲系變巨無霸 鄭明典：不是常有現象

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，颱風和熱低雲系合併，「這不是常有的現象」。

他說，原本對流雲系範圍很有限的第11號颱風軒嵐諾，合併了另一個熱帶性低氣壓的雲系，合併之後整個強對流區還同步增強，現在11號颱風的雲系變得非常的寬廣。

鄭明典表示，雲系合併之後，11號颱風強度應該還會增強，暴風半徑也會擴大。

氣象局說，強烈颱風軒嵐諾中心位置在在琉球南南西方300公里之海面上（台北東南東方540公里之海面上），以每小時20公里速度，向南南西進行。近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑100公里。

網友也驚嘆，「睡一覺起床，怎麼就合併了」、「颱風眼越來越明顯」、「還好沒進來台灣」、「超大顆」、「希望帶來雨量，不要帶來災難」。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，經過一夜，強颱軒嵐諾已經和另外一個熱帶性低氣壓整合完成，剛好位在台東東方海面約490公里。

彭啟明說，昨晚如預期，開始有間歇性陣雨，今天也將持續，周五、周六仍將是颱風最接近台灣的時候，也請提高警覺，留意後續各種颱風變化的趨勢。

彭啟明表示，如果依照氣象局目前路徑預測，預期可能在周五一大早發布海上警報，也請留意後續各種防颱作業，自我的防颱工作也要準備好。