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軒嵐諾逼近 吳德榮：將和熱帶低壓整併成一個大型颱風
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，強颱軒嵐諾的颱風眼清淅可見、結構扎實。
他說，中央氣象局路徑潛勢預報圖顯示，因藤原效應第11號颱風軒嵐諾在琉球南方海面，偏西南前進，另一熱帶低壓在軒嵐諾東南東方，朝西北西前進，兩者將在宮古島南方海面逐漸整併成一個大型颱風，移速減慢、滯留打轉。
吳德榮表示，原橫亙在颱風北方副熱帶高壓，因北方槽線接近及大型颱風的貝他效應（βeffect）而減弱，軒嵐諾再轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈通過台灣東側海面。明晨已有發布海上警報的條件。不過不確定性仍很大，應持續密切觀察。
吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天起至周日上半天，軒嵐諾外圍環流影響，北部、東北部轉陰有雨，將帶來連續多日的大量降雨，北台灣缺水壓力可望獲得紓解，山區也要注意坍方、落石等現象。其他地區受到影響相對較小，偶有局部陣雨的機率。今天北部24至30度，中部24至33度，南部24至35度，東部22至35度。
他表示，明天起至周六北台陸地及各沿海地區易有強陣風出現，海面風浪增強，海邊有長浪。北台灣明顯轉涼，中南部氣溫略下降，仍稍偏熱。 周日下半天起至下周三軒嵐諾漸遠離、但天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。
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