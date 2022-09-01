阿卡貝拉天團Take6抵台 用音樂打破口罩與文化距離

「跟著我們一起呼喊、歡笑與分享愛吧！」美國阿卡貝拉天團Take 6六位成員本周抵台，9月2日起展開北中南三場音樂會。隔離中的團員昨透過視訊接受記者專訪，透露90分鐘的音樂會，除了呈現Take 6成團40年來的經典曲目，還將與台灣阿卡貝拉樂團「歐開合唱團」合作中文和原民歌曲。「偉大的音樂會必須有聽眾的參與！」他們邀請聽眾跟他們一起搖擺、一起歡唱。

Take 6由Claude McKnight、Mark Kibble、Joel Kibble、Dave Thomas、Alvin Chea、Khristian Dentley等六位歌手組成。Claude 1980年代念歐克伍德學院時，成立一個以理髮廳四重唱風格為主的合唱團體。合唱團在學校廁所練唱時，Mark在隔牆聽到、立刻加入。Take 6成立近四十年，團員一起扶持成長。Claude表示，友情和默契是Take 6音樂充滿力量的關鍵。

Take 6演唱風格多元，從爵士、流行、R&B、Doo-Wop到藍調，是音樂史上最成功、獲獎最多的阿卡貝拉演唱團體，亦曾與麥可傑克遜、史蒂夫汪達、艾拉費茲潔拉、惠妮休士頓等天王天后合作。代表專輯「ICONIC」曾登上告示牌爵士榜第一名，收錄的音樂生涯中對他們自己以及對樂迷最有意義的歌曲。Claude表示，此次在台灣的三場音樂會將以「ICONIC」專輯為主軸，還有招牌吉他相伴。

台灣阿卡貝拉天團「歐開合唱團」，此次也將以演出嘉賓的身份，現身在TAKE 6的台灣首場巡迴音樂會，組成台灣史上最強大的阿卡貝拉演出陣容。被問到亞洲和美國的阿卡貝拉有甚麼差異？Mark認為，阿卡貝拉就是一種能打破文化疆界與差異的音樂。

美國幾乎已恢復到疫情前的生活，但台灣仍必須戴口罩與接受隔離，Take 6為什麼願意在此時來台？「音樂的使命就是要為人們帶來希望與歡笑！」Joel 表示，「這些隱藏在口罩底下的人更需要歡笑與愛」，這也是Take 6巡迴世界演唱的動力。他邀請台下的聽眾跟台上一起大聲唱歌與歡笑，「讓我們知道你們跟我們一起擁有歡樂的偉大時光。」