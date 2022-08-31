軒嵐諾十級暴風半徑變大 北台風雨增強2區域明恐豪雨

強颱「軒嵐諾」來勢洶洶，氣象局表示，軒嵐諾今晚8時的中心位置在北緯24.7度，東經127.7度，以每小時24公里速度，向西南進行。中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺。

氣象局表示，軒嵐諾七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑則略為擴大，從原本的70公里，擴大到80公里，目前依舊維持強颱的等級。

氣象局指出，受到颱風外圍環流影響，北台灣今晚起風雨漸增，明天一直到周六，風雨都會很明顯，最快周五上午發布海上颱風警報。

至於不少民眾最關心的颱風假機率，氣象局表示，北台灣，也就是基隆北海岸、大台北地區、北部山區都有局部豪雨發生的機率，是否達到停班停課的條件，還要再觀察。

此外，原預計熱帶性低氣壓TD14有機會增強為「梅花」颱風，不過氣象局表示，目前看來熱帶低壓結構變鬆散，成颱可能性不高，最後應該會直接併入軒嵐諾環流內。