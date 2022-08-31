聽新聞
test
0:00 / 0:00
軒嵐諾十級暴風半徑變大 北台風雨增強2區域明恐豪雨
強颱「軒嵐諾」來勢洶洶，氣象局表示，軒嵐諾今晚8時的中心位置在北緯24.7度，東經127.7度，以每小時24公里速度，向西南進行。中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺。
氣象局表示，軒嵐諾七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑則略為擴大，從原本的70公里，擴大到80公里，目前依舊維持強颱的等級。
氣象局指出，受到颱風外圍環流影響，北台灣今晚起風雨漸增，明天一直到周六，風雨都會很明顯，最快周五上午發布海上颱風警報。
至於不少民眾最關心的颱風假機率，氣象局表示，北台灣，也就是基隆北海岸、大台北地區、北部山區都有局部豪雨發生的機率，是否達到停班停課的條件，還要再觀察。
此外，原預計熱帶性低氣壓TD14有機會增強為「梅花」颱風，不過氣象局表示，目前看來熱帶低壓結構變鬆散，成颱可能性不高，最後應該會直接併入軒嵐諾環流內。
氣象局表示，明天受到風外圍環流影響，北台灣風雨逐漸增強，北部及東北部地區有陣雨，並有大雨發生的機率，其中基隆北海岸及北部山區並有局部豪雨發生的機率，澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言