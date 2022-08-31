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軒嵐諾十級暴風半徑變大 北台風雨增強2區域明恐豪雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
大雨示意圖。本報資料照片
大雨示意圖。本報資料照片

強颱「軒嵐諾」來勢洶洶，氣象局表示，軒嵐諾今晚8時的中心位置在北緯24.7度，東經127.7度，以每小時24公里速度，向西南進行。中心氣壓920百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺。

氣象局表示，軒嵐諾七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑則略為擴大，從原本的70公里，擴大到80公里，目前依舊維持強颱的等級。

氣象局指出，受到颱風外圍環流影響，北台灣今晚起風雨漸增，明天一直到周六，風雨都會很明顯，最快周五上午發布海上颱風警報。

至於不少民眾最關心的颱風假機率，氣象局表示，北台灣，也就是基隆北海岸、大台北地區、北部山區都有局部豪雨發生的機率，是否達到停班停課的條件，還要再觀察。

此外，原預計熱帶性低氣壓TD14有機會增強為「梅花」颱風，不過氣象局表示，目前看來熱帶低壓結構變鬆散，成颱可能性不高，最後應該會直接併入軒嵐諾環流內。

氣象局表示，明天受到風外圍環流影響，北台灣風雨逐漸增強，北部及東北部地區有陣雨，並有大雨發生的機率，其中基隆北海岸及北部山區並有局部豪雨發生的機率，澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象局表示，軒嵐諾今晚8時的中心位置在北緯24.7度，東經127.7度，以每小時24公里速度，向西南進行。圖／氣象局提供
氣象局表示，軒嵐諾今晚8時的中心位置在北緯24.7度，東經127.7度，以每小時24公里速度，向西南進行。圖／氣象局提供

氣象局 颱風假 軒嵐諾 豪雨

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