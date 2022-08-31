台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

台鐵公司化爭議不休，台鐵日前好不容易在員工薪資上和台鐵企業工會達成初步共識，也讓台鐵企業工會決議，後續國定假日將配合交通部疏運計畫，不過工會決定，卻讓部分基層員工難以接受，認為該決定僅是工會少數幹部的決定，台鐵工會地方分會幹部甚至發起連署，主張應撤銷工會同意資方協商條件，應交給由全體1.6萬員工投票決定。

為鼓勵大量具備專業鐵路營運技能的員工留任，交通部先是在八月初同意薪資未達三萬基層台鐵員工全面加薪到至少三萬，調薪幅度達一至兩成，共1100餘人受惠；另台鐵也提多項留才措施，包括明年起發給留才職務津貼(全體員工每月增加兩千元津貼)，並提高火車駕駛安全獎金等；台鐵企業工會也因行政院和交通部釋出善意，因此同意取消中秋、國慶和選舉日不出勤。

不過有基層員工不埋單，認為每個月加薪兩千元實在太少，有員工發起連署，認為應撤銷工會決議，交由全體1萬6千名會員投票，且過半數同意下，公會才可以接受資方協商條件。

該連署提到，台鐵公司化子法協商攸關1.6萬名會員重大權益，且近七成員工(約1.1萬名)仍須在台鐵服務超過15至30年才達到法定退休年齡，因此影響層面巨大，罷工階段的談判協商條件茲事體大，且攸關每位會員重大權益，應交由全體員工投票過半同意才算數。

台鐵企業工會表示，確實聽聞員工不滿台鐵局提出的留才方案，認為加薪幅度偏低，正在連署希望工會撤案，不過工會是在談公司未來的永續經營，要考量所有員工的薪資福利。現行人事費用約占整體支出的六成左右，未來加薪後，台鐵人事費用將再多出約3.8億元。如果台鐵營收低於人事成本，這家公司等於一開門就要倒了，這也是工會一直在協商的部分。

台鐵企業工會強調，工會是要維護所有會員的權益，因為每個員工都是重要螺絲釘，每個人都要加薪，工會已在能力範圍內盡可能爭取，談判也要考量成本，大家應該是要讓台鐵往永續經營方向，針對會員間的串連，工會尊重。