雲嘉首間！嘉基通過「細胞療法」治癌症 這些癌適用

嘉義基督教醫院今天宣布，血液腫瘤科團隊取得衛福部特管辦法癌症治療' rel='癌症治療' data-rel='/2/125248' class='tag'>癌症治療申請案，成為雲嘉首家醫院通過用細胞療法治療癌症，提供第4期實體癌患者治療的新選擇，適用癌別包括肺癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌等，院方表示，是取用自身的免疫細胞，於體外培養更多，再輸回身體內，已做1例。

嘉基血液腫瘤科主治醫師李育庭說，除手術治療有希望根治癌症外，化療、放療都對身體有一定的傷害，許多患者在治療期間產生各種副作用，導致生活品質下降及身心不適，最終選擇放棄，自體免疫細胞抗癌，可為患者帶來希望。

李育庭說，免疫細胞治療，是取用自身的免疫細胞，於體外培養數量更多的免疫細胞，再輸回身體內，以CIK免疫細胞為主進行免疫細胞大軍的人海戰術，來殺死癌細胞，進而對抗腫瘤。

50歲陳姓女子，2011年因摸到乳房有硬塊就診，切片發現右乳房腫塊，進行右乳房3到5公分腫瘤與局部乳房切除手術，搭配化學治療與放射治療，並定期追蹤，但2019年檢查發現右乳房鈣化和局部復發，再次進行右乳房全切手術，經過和醫師討論，選擇自體CIK免疫細胞治療，她今年第一次回輸，過程中沒不適症狀；嘉基表示，已獲衛福部通過並進行第1例細胞治療，進行6次輸入治療。

嘉基解釋，細胞治療適用癌別有肺癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌、胰臟癌、胃癌、卵巢癌、惡性黑色素瘤、子宮頸癌、腎臟癌、膠質母細胞瘤、鼻咽癌、食道癌。

李育庭也提醒，細胞治療目前健保尚未給付，欲進行此治療的患者，必須認知細胞療法並非癌症的唯一療法、也非每位患者皆適用，仍需與主治醫師詳細溝通。