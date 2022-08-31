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芬蘭空氣測到微量輻射 我原能會：密切掌握

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
圖為原能會主委謝曉星。報系資料照／記者吳姿賢攝影
圖為原能會主委謝曉星。報系資料照／記者吳姿賢攝影

今天有媒體報導「芬蘭證實空氣中測到微量輻射」消息，原能會表示，經查歐洲環境輻射監測值，皆無異常，另外我國63座環境輻射監測站，8月至今數值皆為背景值，請民眾放心；俄烏戰爭後我國密切掌握國際資訊，若有異常會主動發布。

原能會表示，根據芬蘭輻射核子安全局（STUK）說法，8月中下旬在芬蘭南部科特卡區域採集到的空氣樣本中，分析出微量的放射性物質，但濃度相當低，目前無法確定來源，但當局表示這樣的情形尚屬正常，濃度也不致造成危害，不會追查其來源。

原能會表示，近期俄烏戰爭引發的輻射安全疑慮受到各界關注，自戰爭爆發後，原能會密切掌握國際相關資訊，並隨時監控歐洲及我國環境輻射資訊，本次芬蘭於空氣樣本中測到微量放射性物質事件，若有持續異常發現將主動發布相關訊息。

輻射 俄烏戰爭 原能會

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