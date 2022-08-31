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秋節將至 海關：民眾勿攜帶含肉製品入境

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
秋節將至，海關提醒民眾切勿寄送或購買境外含肉製品，自海外返鄉回國時也不要攜帶。圖／關務署提供
秋節將至，海關提醒民眾切勿寄送或購買境外含肉製品，自海外返鄉回國時也不要攜帶。圖／關務署提供

財政部關務署今天表示，中秋節前後是查獲境外含肉月餅等產品違規輸入的高風險時段，呼籲民眾切勿寄送或購買境外含肉製品，自海外返鄉回國時也不要攜帶，以免觸法。

關務署說，海關持續與農委會防檢局等查緝機關合作，對郵包、進口快遞貨物及來自高風險地區入境旅客行李全面執行X光儀檢，並針對來自非洲豬瘟疫區高風險國家貨物加強查驗，今年1月1日至8月29日止，海關查獲豬肉及其製品共445件、441.7公斤，其中以郵包307件、287.3公斤最多，空運快遞貨物27件、64公斤，旅客104件、80.3公斤，來源地主要為中國大陸（含香港及澳門）221件、224.8公斤，物品以豬肉火腿腸、月餅等含豬肉烘焙製品為大宗。111年查獲案件中，目前經防檢局檢驗有47件帶有非洲豬瘟病毒，顯示邊境防疫不容稍懈。

關務署強調，隨著邊境逐步開放，入境人數增加，今年以來查獲入境旅客違規攜帶豬肉產品人數逐步攀升，防檢局統計，今年7月至8月受罰20萬元的旅客人數較去年同期增加33人，呼籲民眾自海外返鄉回國時，不要攜帶含肉月餅等應施檢疫物，也請告知境外親友切勿攜帶或寄送，一旦查獲旅客或郵包收件人夾帶或輸入豬肉產品，最高可處100萬元罰鍰，請民眾切勿以身試法。

非洲豬瘟 月餅 中秋節

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