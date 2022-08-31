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振興有感！ 運量成長逾兩成國光客運員工爽領百萬獎金

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了振興客運載客量，公路總局針對國道客運、公路客運分別祭出客運振興方案。圖／國光客運提供
為了振興客運載客量，公路總局針對國道客運、公路客運分別祭出客運振興方案。圖／國光客運提供

為了振興客運載客量，公路總局針對國道客運、公路客運分別祭出客運振興方案，其中國道客運依短中長程及每名搭乘旅客補助20到70元，公路客運補助15元到20元。根據公路總局統計，振興首月7月份，國道客運有366萬3406人次搭乘，比6月成長24%；公路客運路線搭載114萬1335人次，比6月成長29%，7月振興補助款也在昨天入帳。

為了激勵員工，國光客運今表示，將比照振興攬客精神，內部預計提撥七位數百萬元預算，按照各車站旅客回流成長情況，發給第一線駕駛與站務員實質激勵獎金。

國光客運表示，總是要鼓勵辛苦的駕駛，只要和自己今年前半年運量比較，7月成長排名前20%駕駛都有激勵獎金可以領，其中，有各車站團體獎，也有駕駛個人獎，後者按月發給，約有一百餘位第一線駕駛可因為七月乘客成長獲得實質獎勵。

國光客運表示，9月開學，緊接著又逢中秋連假，將進一步加大攬客力道，致力提升服務品質，吸引乘客回流。

國道客運 國光客運 交通部 紓困振興

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