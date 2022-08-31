癌童對生命永不放棄 家屬疾呼健保應給付治療新藥

周大觀文教基金會今舉辦「抗癌圓夢獎助學金」頒獎，與會病童家屬疾呼，衛福部應重視引進癌童治療新藥及健保給付新藥。「如果大家願意多付一點點，或許可以達到這個目的，健保是大家互相分擔風險及關懷的機制。」參與頒獎的衛福部長薛瑞元說，健保給付罕病藥物或其他新藥引進問題，衛福部正嘗試解決，希望大家把這訊息帶給社會，形成社會共識，讓健保來幫助弱勢孩童。

周大觀文教基金會自1997至2022年共義助2億6千多萬元，力挺1萬3368名罹癌學生戰勝死神，今年有301名抗癌鬥士獲頒助學金。周大觀文教基金會創辦人周進華說，基金會將永遠陪伴癌症病童，不讓病童孤獨的面對癌症。

10歲金有安6年前出現癲癇症狀，確診罹患腦瘤合併癲癇，近日病情惡化，醫師研判約僅剩下1個月生命，回顧有安治療期間，原先採用中醫治療，但療效不佳，有安媽媽經牧師介紹到美國使用大麻二酚（俗稱大麻油）治療，但藥費每天需1萬元，而不得不賣房治病。

有安媽媽說，約兩年前回到台灣進行腦瘤手術，但因癲癇及手術造成腦部受創，雖然，術後有安的左側身體失去知覺，以及左手、左腳不能動，左邊臉部無法控制，經5個月復健後，現在僅剩左手還是不太能用。

但沒想到，隨著病情逐漸惡化，近日醫師研判有安約僅剩下1個月生命，有安媽媽說，目前德國藥廠研發腦質瘤標靶新藥，衛福部應盡速讓患者使用，而食藥署已於昨日核准新藥來台搶救有安。

另一名5歲癌童潘盈希，去年因常常打翻飯菜、走路不穩，並出現癲癇、痙攣症狀，確診罹患第四期蔓延型內因性橋腦神經膠細胞瘤（俗稱腦癌），且腫瘤長在腦幹已與正常細胞混合，無法手術，有如「不能拆解的定時炸彈」，目前治療歷30次化療，而台北榮總義助以重粒子治療，但效果不佳，目前就是以電療、口服及標靶藥物等方式控制病情，但醫師也宣告盈希的生命大約僅剩1年。

盈希爸爸說，身為罹癌病童的家屬，無法看著孩子長大，這是一件很遺憾的事情，而疾病不能逆轉、治療，更是最令人失望的地方，孩子是弱勢中的弱勢，期盼衛福部應有擔當加速利用恩慈療法方式引進新藥，另一方面，希望政府應提供相關藥物經費，減輕家屬負擔。

薛瑞元說，非常高興聽到抗癌小鬥士家長的心聲，其中牽涉到罕病用藥制度及健保負擔等問題，這些困難及問題，衛福部都需處理。至於大麻二酚藥物則牽涉到管制藥品問題，衛福部會著手收集資料，分擔及支持家長獨立奮鬥的情形，也請家長多提供相關資料，以評估藥物有效性，讓家長有支持下去的力量。

薛瑞元指出，目前健保對弱勢族群仍不太夠，需要各界支持，希望大家把這訊息帶給社會，因有一群人真的有這樣需求，需要特別的方法及預算來處理，希望形成社會共識，讓健保來幫助弱勢。