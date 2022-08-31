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長新冠佔兩成 受各種後遺症之苦

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
美國人口普查局分析國衛中心數據發現，美國有近5分之1的新冠患者就算已經從肺炎中痊癒、篩檢陰性，卻仍有長新冠的症狀。 示意圖／ingimage
美國人口普查局分析國衛中心數據發現，美國有近5分之1的新冠患者就算已經從肺炎中痊癒、篩檢陰性，卻仍有長新冠的症狀。 示意圖／ingimage

新冠好了，但怪症狀讓人無法回歸日常？儘管隔離與口罩規範鬆綁，但仍有數百萬確診過的人患有「長新冠」（新冠後遺症）。美國調查更發現，有近5分之1的新冠患者就算已經篩檢為陰性、解隔離，卻仍出現如疲勞、記憶力衰退、腦霧等後遺症。心臟科專家洛朗表示，這對患者而言是一種長期抗戰。

5分之1有長新冠

華盛頓郵報》報導，各國隔離與口罩規範逐漸鬆綁，但癒後路途漫長，數百萬人仍有「長新冠」（新冠後遺症）症狀，常見的問題如：持續性的疲勞、記憶力不如前、胸口間痛、腹瀉和心跳變快。心臟科專家洛朗表示，「對長新冠患者來講，這是長期抗戰。」

6月時，美國人口普查局分析國衛中心數據發現，美國有近5分之1的新冠患者就算已經從肺炎中痊癒、篩檢陰性，卻仍有長新冠的症狀。因此，美國疾管中心將其定調為新冠肺炎後慢性病，症狀在初次感染後至少發生四個禮拜。

幾乎老了25歲

澳洲墨爾本的雪倫表示，自己未能從新冠肺炎中完全康復，醫生也認為不樂觀，她在長照部門進行活動策劃，因為設施封鎖成為兼職的廚工和洗衣工，在那時感染新冠。當她清醒時人就已經躺在醫院，且肺部積水。她感覺自己幾乎老了25歲，身體疼痛不已，腳、臀部和肩膀都在發炎，只能臥病在床。

雪倫說，人們應該知道這不只是肺炎，任何昏迷臥病在床的人都有可能肌肉萎縮。如今她懷念自己能跳踢踏舞、扛著大包小包購物的時候，就算她意識清楚，現在卻連很多平時用的詞都講不出來。她開始厭倦向別人說明病況，因為這很難受。

長新冠怪症狀多

比莉表示，長新冠讓她肺部產生問題，她說自己還有呼吸，但憂鬱、失眠症嚴重至少10倍，更慘的是，新冠搞壞了她的許多器官，她被醫生診斷為慢性阻塞肺病。有時她會害怕自己隨時停止呼吸，而且身體持續地感到疼痛。雖然如此，她覺得自己還算幸運，現在才去補接種疫苗。

差點昏死在車上的馬蒂厄則說，感染新冠肺炎後，就算過了兩年還是有神經性的問題。他無法控制自己的注意力，被診斷為腦霧，如今他全身顫抖仍無法開車。【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 長新冠 患者

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