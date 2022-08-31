張文亮教授之妻屈貝琴今安息主懷 最後勉勵「要讚美」

暢銷書作家、台大教授張文亮的妻子屈貝琴師母，今（31）日凌晨兩點安息主懷。所有朋友、學生與粉絲，都湧入臉書留言，安慰張文亮教授能靠著上帝挺住，勿讓愛他的人擔憂。

深受學生、讀者喜愛的張文亮教授，在貝琴師母罹癌後，每日譜出一篇一篇動人的靈修詩篇，為自己也為他人打氣，並授權台灣醒報刊登，讀者均為之動容。

血淚熬成篇章

張文亮曾跟醒報說：「這些都是妻子生病期間寫的。我在一月知道妻子生病，每天哭，還每天哭幾次，妻子叫我陪她讀詩篇，而後唱校園詩歌、禱告。我寫下的心得，就是這些文章。」

醒報曾說要為他出版，他淡淡回答：「沒有人想看這些文章吧。」

近半年多以來，他天天待在病房陪伴妻子，他跟本報說，「這裡是無菌病房，我已經不與醫院外聯絡，也不能出去，專心陪妻子。」三天前，他忽然寫說：「下午得知我的妻子，在非常危險中，可能隨時都會安息，請為我們代禱；肺積水可以排除，腸胃損傷可以修補。仰望主。」

夫妻鶼鰈情深

據說，貝琴師母在離世前晚，一度從昏迷中醒轉，對著先生張文亮老師，鼓勵他：「你要讚美！」張文亮早年曾因雙胞胎兒子胎死腹中，太太貝琴師母也差點因血崩失去性命，一度沮喪動了輕生的念頭，是妻子貝琴師母鼓勵張文亮老師：「你先寫完50本書，若到時你還想回天家，我就不再攔你。」

張文亮與師母鶼鰈情深，他曾寫下：「退休後，我問妻子要不要去拍一部愛情片--君在妳身邊。學生會來看(電影)，保證有票房。」臉書上還配一張夫妻凝視的照片，引起許多網友讚和。

著作等身，輔導學生

張文亮教授是美國加州大學水土空氣資源系博士，台灣大學生物環境系統工程學系教授，在教書期間擔任大學生的輔導工作數十年。著有《兄弟相愛撼山河─威伯福斯與克拉朋陪聯盟》、《科學大師的求學、戀愛與理念》、《牽一隻蝸牛去散步》、《我是曠野的小花——南丁格爾的生命歷程》、《電學之父——法拉第的故事》與《深入非洲三萬里--李文斯頓傳》等科學家的傳記書，都很膾炙人口。【更多精采內容，詳見 】