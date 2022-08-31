對流旺盛！高屏6縣市大雨特報 雲嘉、南投小心大雷雨

受到旺盛對流影響，氣象局針對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚6時止；氣象局也針對嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、雲林縣等6縣市發布大雨特報，提醒嘉義以南地區及雲林山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局也提醒，受到颱風外圍環流影響，明天台南南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有9至10級強陣風；高雄沿海空曠地區及金門、蘭嶼、綠島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。