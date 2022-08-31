快訊

不斷更新／軒嵐諾颱風逼近 北北基宣布明正常上班課

台北市長選舉超熱？12人登記參選創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

對流旺盛！高屏6縣市大雨特報 雲嘉、南投小心大雷雨

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
大雨示意圖。報系資料照／記者曾原信攝影
大雨示意圖。報系資料照／記者曾原信攝影

受到旺盛對流影響，氣象局針對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等4縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚6時止；氣象局也針對嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、雲林縣等6縣市發布大雨特報，提醒嘉義以南地區及雲林山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

氣象局也提醒，受到颱風外圍環流影響，明天台南南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有9至10級強陣風；高雄沿海空曠地區及金門、蘭嶼、綠島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

此外，明天中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

受到旺盛對流影響，氣象局針對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等四縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚6時止。圖／氣象局提供
受到旺盛對流影響，氣象局針對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等四縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚6時止。圖／氣象局提供

氣象局 嘉義 雲林 大雷雨 高溫

延伸閱讀

高雄市、屏東縣大雷雨 慎防劇烈降雨雷擊

蔡培慧完成縣長選舉登記 蔡媽媽：把女兒捐給南投

影／許淑華告抹黑 蔡培慧回嗆：對手緊張了

雲林、南投注意！氣象局發布大雷雨訊息 雨彈續炸1小時

相關新聞

強颱「軒嵐諾」明發海警 北北基防豪雨

強颱軒嵐諾昨出現「雙眼牆」，顯示結構強度高，外圍環流昨晚已開始影響北部、東北部。氣象局預估最快明天周五上午會發布海上颱風...

台鐵中秋不停駛恐生變 員工不滿「加薪低」連署要翻案

台鐵公司化爭議不休，台鐵日前好不容易在員工薪資上和台鐵企業工會達成初步共識，也讓台鐵企業工會決議，後續國定假日將配合交通...

強颱軒嵐諾最新路徑曝 鄭明典：出現清晰的雙眼牆

強烈颱風軒嵐諾出現清晰的雙眼牆。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，兩圈相對強的回波，日本氣象廳的雷達看到的雙眼牆結構，這是1...

今夏特別乾 降雨不及平均4成

中央氣象局昨指出，因太平洋副高壓異常偏強，今年夏季七、八月雨量顯著偏少，局屬氣象站平均累計雨量為歷史同期第二少，降雨不及...

威力彩頭獎17連摃 下期獎金上看「5.4億元」

威力彩第70期今晚開獎，結果頭獎再度摃龜，累計已經頭獎17連摃，台灣彩券公司表示，5日開獎的第71期預估銷售金額0.95...

台鐵中秋不停駛生變？ 員工嫌留才方案加薪太少

台鐵勞資爭議不斷，因資方祭出留才方案，好不容易讓台鐵企業工會同意取消中秋、國慶和選舉日不出勤，未料昨傳出部分基層員工不滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。