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9月1日歡慶記者節 出示「記者證」可免費參觀普立茲新聞攝影展

聯合新聞網／ 綜合報導
普立茲公共服務獎金質獎章的正反面。圖擷自普立茲新聞攝影獎80週年展官方臉書
普立茲公共服務獎金質獎章的正反面。圖擷自普立茲新聞攝影獎80週年展官方臉書

「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」於華山文創園區盛大舉行，展期從即日起至2022年9月25日止，官方臉書粉專也在今日再推出好康，9月1日只要出示「記者證」，即可免費參觀

展內皆為歷年來的普立茲新聞攝影得獎作品，從1940年代橫跨至2022年，包含二戰、越戰、非裔美國人民權運動、柏林圍牆倒榻、蘇丹大飢荒、美國911事件，至香港抗爭運動等，標誌了世界脈動，並具有指標性的歷史意義，共展出138幅作品。

普立茲新聞攝影獎80週年展廣告文宣，記者出示記者證可免費參觀展覽。圖擷自普立茲新聞攝影獎80週年展官方臉書
普立茲新聞攝影獎80週年展廣告文宣，記者出示記者證可免費參觀展覽。圖擷自普立茲新聞攝影獎80週年展官方臉書

普立茲新聞攝影獎80週年展臉書粉專表示，「如果這個世界上沒有『記者』，那麼這些80年來的痕跡，或許就會隨著時間淡去，人們便沒有機會從歷史中學習。」

普立茲獎（Pulitzer Prize）簡介

主要是美國在新聞領域的指標性獎項，包含報紙、雜誌、數字新聞、文學及音樂創作等相關領域。並於1917年根據約瑟夫·普立茲（József Pulitzer）的遺囑而成立，獎項由哥倫比亞大學負責管理。

普立茲獎目前共設有21個獎項，新聞攝影獎則為其中的一個頒發獎項。

普立茲獎

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