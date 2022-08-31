9月1日歡慶記者節 出示「記者證」可免費參觀普立茲新聞攝影展

「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」於華山文創園區盛大舉行，展期從即日起至2022年9月25日止，官方臉書粉專也在今日再推出好康，9月1日只要出示「記者證」，即可免費參觀。

展內皆為歷年來的普立茲新聞攝影得獎作品，從1940年代橫跨至2022年，包含二戰、越戰、非裔美國人民權運動、柏林圍牆倒榻、蘇丹大飢荒、美國911事件，至香港抗爭運動等，標誌了世界脈動，並具有指標性的歷史意義，共展出138幅作品。

普立茲新聞攝影獎80週年展廣告文宣，記者出示記者證可免費參觀展覽。圖擷自 普立茲新聞攝影獎80週年展官方臉書

普立茲新聞攝影獎80週年展臉書粉專表示，「如果這個世界上沒有『記者』，那麼這些80年來的痕跡，或許就會隨著時間淡去，人們便沒有機會從歷史中學習。」