幼兒免費健檢使用率8成 專家曝家長憂染疫比率恐更低

為預防兒童發展遲緩，國民健康署補助兒童未滿7歲前，共有7次兒童預防保健服務，專家指出，因新冠疫情影響，家長不太敢帶孩子到醫院健康檢查，但仍要注意孩子不同年齡層四大面向發展，包括粗動作、細動作、語言及認知、身邊處理及社會性，若有延遲應由專家介入評估。

根據國健署統計，兒童預防保健服務近三年使用率，分別為108年80.3%，109年79.4%，110年80.9%，顯現雖然大多數家長關心孩子成長狀況，定期帶孩子做檢查，但仍有2成孩子未利用健檢。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝表示，理論上好政策使用率應近100%，但兒童預防保健使用率約8成，在執行面上可能因醫療院所沒有提醒、家長也沒有注意到需求，或是兒童預防針到衛生所施打時，衛生所僅針對施打預防針前做相關檢查，不見得會注意兒童預防保健項目。

彭純芝說，另一原因是，政府補助兒童預防保健服務7次有規定時程，分別為出生至兩個月、二至四個月、四至十個月、十個月至一歲半、一歲半至二歲、二歲至三歲、三歲至未滿七歲，超過適用年齡無法使用補助，目的是要讓兒童定期檢查，了解發育進度避免影響後續發展。

琪琪（化名）的媽媽平時會把生長狀況記錄於兒童健康手冊中，接近2歲時，發現她不會喊「爸爸」、「媽媽」，只會發出一些ㄚ、ㄅ等單音，因此帶著琪琪到醫療院所進行兒童健康檢查，檢查後確定為發展遲緩，及時轉介，現在4歲的琪琪學習狀況未受到太大影響。

彭純芝表示，兒童健康手冊中列出兒童7歲前，各年齡層應發展動作進度，包括粗動作、細動作、語言及認知、身邊處理及社會性4大面向，像是4到6個月孩子，要注意頸部肌肉張力是否足以支撐頭部，可透過「抬頭」來觀察，這個動作就屬於大動作（粗動作）發展一項關鍵。

另外像是2到4個月時，幼兒眼睛應會看東西、追隨物品轉動，與視力發展有關。彭純芝說，孩子出生時有腦部損傷事件，例如周產期窒息、出生不順等，屬於已知損傷，會定期檢查，但正常孩子長大期間，不可能每階段去做腦部影像檢查，因此預防保健評估就是發展重要指標。

彭純芝說，孩子發展本身有快慢，若孩子到某年齡時，該做的動作不會做、做比較慢，或者叫孩子沒反應、可能是聽力或語言問題，只要不是重大疾病，可以透過早期發現，專家介入進行刺激及訓練，讓腦部細胞活化，有機會恢復正常發展速度，若沒有跟上可能連帶影響其他功能。

彭純芝提醒，近期許多家長重視兒童預防保健，但新冠疫情影響，家長不敢帶孩子到醫院，因此使用率些微下降，臨床觀察並沒有到8成。兒科醫學會2年前協助國健署改版兒童健康手冊，當中特別將警訊題目以紅字標示，在家中若觀察孩子發展較慢時，家長更容易察覺。

國健署建議，家長可以參考兒童健康手冊中的「兒童發展連續圖」及「家長紀錄事項」來檢視孩子的發展是否落後，若對於手冊上的發展題項不清楚，可以參考國民健康署製作的「寶貝成長路 檢前先紀錄」分齡示範影片，另外也提供兒童健檢3撇步：

1.勤作筆記：確定已完成兒童健康手冊上「家長紀錄事項」及「衛教紀錄表」。 2.攜帶證件：出門前確認攜帶兒童健康手冊及健保卡。 3.聆聽結果：聽取健檢結果，主動詢問醫師，充分掌握孩子的健康狀況。