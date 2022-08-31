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軒嵐諾最快周五上半天發海警 北台灣一路降雨到周日

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
豪雨示意圖。報系資料照／記者邱德祥攝影
豪雨示意圖。報系資料照／記者邱德祥攝影

受到強颱「軒嵐諾」，氣象局表示，今天入夜以後，北台灣風雨漸增，最快周五上半天發布海上颱風警報，預估明天開始，一直到3日都是影響天氣比較明顯的時期，尤其是周五到下周日，是颱風最接近台灣的時刻，基隆北海岸、大台北、北部山區都有局部豪雨發生的機率。

氣象局預報員林定宜表示，軒嵐諾目前以偏西的方向前進，僅管軒嵐諾颱風南邊有一個熱帶性低氣壓，且它未來雖然有發展輕度颱風的趨勢，但很快就會被軒嵐諾合併，所以未來重點還是以軒嵐諾對台灣的影響為主。

林定宜也提到，今天台灣就是高溫悶熱天氣，最高溫在花蓮富源，有39.7度的高溫。

林定宜表示，由於軒嵐諾位在太平洋副熱帶高壓的南側，目前速度每小時還有20幾公里，不過當軒嵐諾逐漸進入琉球海域的時候，就沒有明顯驅動力，屆時速度就會放慢下來，直到明天、後天晚上的時候，北邊導引氣流逐漸增加時，東側的副熱帶高壓會逐漸往東移動，颱風屆時會位在副熱帶高壓西側，會有比較強的偏南使流，換句話說，颱風到了周五晚上時，會逐漸往北移動。

林定宜表示，今天晚上軒嵐諾外圍環流就會開始逐漸影響台灣，明天到周六，都是影響比較明顯的時期，尤其是周五到下周日，是颱風距離台灣最接近的時候。雨勢方面，今天晚上開始就會陸續有雨，一直到周六，雨勢最明顯。

林定宜說，尤其是基隆北海岸、大台北、北部山區都有局部豪雨發生的機率，東北部、北台灣則有大雨發生機率。中南部有短暫陣雨，東半部、東部、東南部以及花東地區則有局部短暫陣雨。雨勢將到下周日下半天，隨著颱風北上遠離，雨勢才會比較和緩。

林定宜提醒，明天開始，海面風浪明顯開始增大，嘉義以北的沿海地區會有三米以上浪高，東部海域則有5至6米浪高，其他海域海面風浪也會增強；溫度方面，受到颱風外圍環流影響，溫度會逐漸下降，北大台北最高溫將下降到30度左右，不過5日隨著颱風遠離，引進西南風，溫度又會高起來。

林定宜也提到，預估最快周五上半天發布海警，但實際還要看颱風的路徑、速度而定，陸上警報的機率目前則不完全排除，若暴風圈擴大一點，又或是路徑往西偏，則可能發布陸上警報。

氣象局表示，今天入夜以後，北台灣風雨漸增，最快周五上半天發布海上颱風警報，預估明天開始，一直到3日都是影響天氣比較明顯的時期。圖／氣象局提供
氣象局表示，今天入夜以後，北台灣風雨漸增，最快周五上半天發布海上颱風警報，預估明天開始，一直到3日都是影響天氣比較明顯的時期。圖／氣象局提供

颱風 軒嵐諾 高溫 氣象局 豪雨

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