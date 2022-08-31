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女確診後「咽喉如刀割」 中醫這帖藥舒緩長新冠症狀

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
長新冠患者示意圖，圖中人物非新聞當事人。 圖／ingimage
長新冠患者示意圖，圖中人物非新聞當事人。 圖／ingimage

台中市23歲李小姐上月確診，康復篩陰喉嚨卻出現「痛如刀割」的感覺，豐原醫院中醫科問診發現，患者口咽後壁紅腫、遍佈水泡，以清熱解毒佐疏散風熱中藥，6日後已無疼痛，口咽後壁水泡幾乎消失。李小姐終於能輕鬆飲水、進食，無後顧之憂。

截至今年8月底，已經有超過兩成國人確診新冠病毒。豐原醫院中醫科醫師鄭名惠表示，許多確診者已快篩陰康復，但身體仍出現倦怠無力、喘、睡不著、皮膚癢、掉髮、喉嚨有痰，甚至精神症狀等病程，持續超過12周，且沒有其他解釋的症候群。

鄭名惠指出，上訴這些就是新冠肺炎後遺症(post-COVID syndrome)，大家常聽到的長新冠( Long-COVID)。甚至婦女確診期間遇到月經週期，身體變得非常疲倦，月經量突然變少，或之後週期不規則，都是常見症狀。

以中醫觀點來看，新冠屬熱病毒，入侵人體後邪熱亢盛，確診者身體免疫相對被激亢，因此出現發燒、疼痛等發炎症狀。

鄭名惠指出，此病毒最棘手的是誘發人體激烈的免疫風暴，邪熱亢盛耗傷人體陰液精氣，恢復期長，是長新冠發生最主要的原因。

近來確診者的長新冠症狀為持續疲倦無力、喘咳者，中醫以清補肺氣陰，通常在1周療程即可緩解喘咳，最慢4周症狀消失。

至於睡眠不安穩、胃口差、口乾、頭痛、反覆發熱，屬於熱病後期，餘熱未盡，鄭名惠建議，簡單服用清熱安神、芳香醒脾的中藥，能讓患者睡的沉，不會夜半反覆醒來。

23歲李姓小姐確診後喉嚨「痛如刀割」，醫師訊訊問診發現，患者口咽後壁紅腫與遍佈水泡。圖／衛生福利部豐原醫院提供
23歲李姓小姐確診後喉嚨「痛如刀割」，醫師訊訊問診發現，患者口咽後壁紅腫與遍佈水泡。圖／衛生福利部豐原醫院提供
23歲李姓小姐看中醫服藥後第三天，喉嚨疼痛如刀割感明顯緩解。圖／衛生福利部豐原醫院提供
23歲李姓小姐看中醫服藥後第三天，喉嚨疼痛如刀割感明顯緩解。圖／衛生福利部豐原醫院提供
23歲李姓小姐確診後看中醫調理第六天，喉嚨原本疼痛感已舒緩，口咽後壁水泡幾乎消失。圖／衛生福利部豐原醫院提供
23歲李姓小姐確診後看中醫調理第六天，喉嚨原本疼痛感已舒緩，口咽後壁水泡幾乎消失。圖／衛生福利部豐原醫院提供

中醫 長新冠 患者

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