國際合作推動2050年淨零碳排 環保署與越南交流

台灣、越南昨日交流「低碳經濟邁向淨零政策與實務」議題，雙方皆已提出2050淨零排放目標路徑與戰略，環保署與越南分享我國低碳發展與淨零政策後續推動做法，針對邁向淨零發展低碳經濟，與國際社會共同合作。

環保署副署長蔡鴻德，與我駐越南台北經濟文化辦事處、越南自然資源與環境部、國民經濟大學，以及我國內淨零智庫專家，昨天透過線上及實體並行方式交流。

蔡鴻德表示，台灣身為地球村的一員，努力接軌國際社會共同減緩氣候變遷，我國今年3月由國家發展委員會公布我國「2050淨零排放政策路徑藍圖」，環保署持續推動「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」修法工作，將2050淨零目標入法、納入碳費徵收等碳定價機制強化減碳誘因，且持續推動「資源循環零廢棄」、「淨零綠生活」兩項關鍵戰略，逐步實現 2050淨零排放永續社會。

我駐越南辦事處大使石瑞琦表示，氣候變遷危機將對人類社會造成重大經濟損失，期盼台越攜手合作共同努力減緩氣候變遷，達成淨零目標邁向共榮。

越南國民經濟大學理事會主席Bui Duc Tho說，越南在去年COP26宣示2050淨零排放目標，逐步帶動國內能源與產業等發展機會，台灣推動低碳發展已有豐富的經驗，不論是在低碳科技及教育上，皆為亞太地區的領導者，期待台越雙方持續進行交流與合作。

越南自然資源與環境部說，越南淨零排放政策與實務，預估2035年達到排碳峰值，越南於7月發布國家氣候變遷戰略，為達成2050淨零目標擬定長程計畫，並訂出部門減量目標。