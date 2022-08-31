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蘭陽賞星樂目音樂會在豆腐岬登場 吹海風聽音樂的幸福
浩瀚星空下，吹著海風聽音樂。宜蘭縣政府第一次嘗試在南方澳豆腐岬風景區舉辦「蘭陽賞星樂目音樂會」，邀請文史工作者莊文生老師擔任說書人角色，分享蘭陽山裡、夜裡、平原的在地故事，接著在一連串表演後，安排天文專家吳建德老師進行星空導覽，介紹夏季星座，是一場很特別的晚間知性娛樂活動。
蘭陽平原海岸線長達一百多公里，風光秀麗，縣長林姿妙表示，宜蘭依山傍水好環境，海岸線非常漂亮，是最有條件舉辦海洋音樂會的縣市，縣府為帶動觀光旅宿把遊客留在宜蘭住宿，推出一系列愈夜愈美麗活動，9月24日歡迎大家來到南方澳豆腐岬，聽音樂與山川人文故事，感受浪漫幸福之夜。
音樂會以廣闊太平洋為背景，打造成「蘭陽文化星空故事集」，由文史工作者莊文生老師擔任說書人，分享蘭陽平原在地故事，並由傳統北管「宜蘭暨集堂」開場，搭配在地藝文團體「蘭陽交響樂團」及「宜蘭青年管樂團薩克斯風四重奏」演出，宜蘭囝仔STACO結合傳統老調與新潮嘻哈唱出新曲風、樂團新聲許含光帶來溫暖的音樂。蘭陽星空下襯著海風，體驗一場結合傳統與現代、老調與年輕的文化星空故事。
這次特別邀請天文專家吳建德老師介紹星星，音樂會結束後帶領參與民眾進行星象導覽，對觀星有興趣的民眾可留下來聆聽了解屬於蘭陽的星象知識，凡是參與觀星民眾只要回填活動問券，有機會抽中五星級飯店住宿劵、餐券、在地伴手禮等限量好禮。
主辦單位鼓勵民眾節能減碳，避免交通壅塞，活動期間下午4點起至晚間10點，提供兩條雙向對開免費接駁服務。一條是從蘇澳轉運站至豆腐岬風景區約40分鐘一班、另一條是南方澳遊客中心至豆腐岬風景區約30分鐘一班，多加利用。
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