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強颱軒嵐諾最新路徑曝光 鄭明典一張圖看雙眼牆變化

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
強烈颱風軒嵐諾的颱風眼清晰可見，持續增強。圖／取自氣象局網站
強烈颱風軒嵐諾的颱風眼清晰可見，持續增強。圖／取自氣象局網站

強烈颱風軒嵐諾的颱風眼清晰可見，持續增強。中央氣象局鄭明典在臉書表示，「可愛的內圈眼牆」，難得清晰的雙眼牆變化，外圈內縮，內圈變得更小，「細看內圈可愛」。

氣象局說，由於颱風路徑略為西修，颱風最接近台灣的時間維持在9月3日前後，但發布海上颱風警報的機率提高了，由於預報不確定性還是相當高，持續留意最新的氣象資訊。

根據氣象局下午2時路徑潛勢預報說明，軒嵐諾颱風中心位置在北緯25.4度，東經129.1度，以每小時25公里速度，向西南進行。

氣象局發布陸上強風特報，颱風外圍環流影響，明天台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有9至10級強陣風；高雄沿海空曠地區及金門、蘭嶼、綠島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局說，颱風眼為颱風環流中氣壓最低之處，其形狀大部分呈圓形、橢圓形、卵形和多邊形等形狀，其平均直徑約為45公里左右，最小的為10至20公里，大的可達100至150公里，即使是同一颱風，於不同時刻，其眼的直徑也不同，在大多數情況下，颱風眼的大小有隨颱風的增強而逐漸縮小的趨勢。

颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
鄭明典表示，難得清晰的雙眼牆變化，外圈內縮，內圈變得更小，「細看內圈可愛」。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，難得清晰的雙眼牆變化，外圈內縮，內圈變得更小，「細看內圈可愛」。圖／取自鄭明典臉書
颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

颱風 氣象局 鄭明典

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