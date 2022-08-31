給自己與弱勢童祝福 至善「生日捐」號召壽星做公益

疫情、戰爭和通膨持續影響全球的景氣，連帶影響公益團體募款。據至善基金會統計，今年1至7月有630位定期捐款人終止捐款，至少流失1130筆每月600元的定期捐款，長期下來恐影響貧困家庭孩童就學及成長。

為號召善心人士接力補位，至善基金會推出「至善生日捐2.0」計畫，目前累積500筆捐款，其中2成5為當月壽星，「在生日時響應作為對自己的祝福」。

至善基金會指出，近年生日當月發起公益募款蔚為風潮，像是臉書早有舉辦募款活動的功能，但目前捐助對象皆為國外公益團體，部分民眾存有疑慮，一來是難克服對國外公益團體的陌生感，二來是感受不到受助者的具體樣貌，因此，扎根台灣且踏實服務偏鄉孩童27年的至善基金會首創「至善生日捐2.0」全新計畫，並由年度公益大使炎亞綸示範，透過簡單3步驟，每個人都能和炎亞綸一樣成為至善的「生日捐大使」，號召親友響應公益，透過幫助有需要的孩子，擴大善的循環，替自己的生日增添更多祝福跟快樂。

至善說，繼今年1月起攜手22位名人於生日當月發起至善生日捐，呼籲民眾量力而捐，目前累計近500筆捐款，其中2成5的捐款人表示是當月壽星，「在生日時響應作為對自己的祝福」， 另有捐款人留言「這是送給女兒的9歲生日禮物，也希望台灣的小朋友們生活更有幸福感、學習更有成就感」，更有9月份壽星主動聯絡至善表達希望製作生日捐影片號召親友響應，足見在生日當月發起生日捐已成新趨勢。

至善說明，簡單三步驟即可成為至善生日捐大使，1、至Instagram特效庫搜尋「至善基金會」下載免費的影片濾鏡;2、錄製個人特製生日公益影片；3、將影片貼文發布至社交媒體（FB或IG）並邀請親朋好友響應捐款，結尾tag「至善基金會」及兩位好友。

為答謝參與者，至善準備抽獎禮品，即日起至2022年12月31日前，只要民眾參與「至善生日捐2.0」，就有機會在每月的「感謝禮抽抽樂」中獲得炎亞綸的簽名口罩、楊俊瀚簽名明信片、新光國小學生攝影筆記本、新光國小學生攝影分享集。

至善基金會執行長洪智杰感性說道，感激過去曾幫助過至善的捐款人，受到環境影響而暫停捐款，希望大家都能平安度過變局；縱使局勢再亂，我們要持守善念，選擇做善良的事，讓孩子安心長大。