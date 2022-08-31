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強颱軒嵐諾這兩天影響台灣最劇 明起雨勢增大
強颱軒嵐諾持續增強，國家災害防救科技中心說，軒嵐諾颱風逐漸接近台灣東部海面，預估影響台灣最嚴重的時間為9月3日周六至4日周日。9月1日起，北部及東北部地區開始受颱風外圍雨帶影響，雨勢將逐漸增大。預測降雨影響最顯著時間為9月2至4日。
國家災害防救科技中心表示，受到颱風影響，台灣東部及北部外海風浪逐漸加大，海面作業船隻留意航行安全。東部及北部近海須留意長浪影響，民眾請勿前往海邊觀浪。適逢周末，建議露營、登山等遊客及早返家；大型活動需考量颱風衝擊，採取必要因應措施。
中央氣象局說，颱風路徑略為西修，颱風最接近台灣的時間維持在9月3日前後，但發布海上颱風警報的機率提高了。預報不確定性相當高，持續留意最新的氣象資訊。
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