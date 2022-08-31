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麗娜輪安平-澎湖航線復航！ 跳島旅遊半價搶中秋節商機

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
麗娜輪「台南-澎湖航線」今天復航，許多遊客從安平搭船前往澎湖。圖／觀旅局提供
麗娜輪「台南-澎湖航線」今天復航，許多遊客從安平搭船前往澎湖。圖／觀旅局提供

麗娜輪」今天復航，許多遊客選擇從台南安平「麗娜輪」到澎湖，台南市觀旅局表示，麗娜輪常規航班是台澎之間海運最佳航線，船舶本身為兼具觀光及交通運輸的多機能客輪，提供人車載運同行的服務，能以時速70公里航行，搭載800名乘客，歡迎大家抓緊暑假的尾巴，來台南來場跳島之旅！

觀旅局表示，麗娜輪復航將提供旅客更多元的旅遊選擇，白牌機車(50cc~250cc)與綠牌(50cc)以下機車可以「隨身行李」方式托運上船，托運費為來回1500元、單程750元。汽車的部分，由於麗娜輪船型較大，馬公碼頭腹地有限，汽車下船無足夠緩衝迴轉空間，經審慎評估後，汽車自駕遊暫無法成行，由機車先打頭陣。

觀旅局指出，麗娜輪復航維持每周三、五、日往返航班，每周三、五開航時間，安平港上午9點，馬公港下午4點，每周日則調整為安平港下午1點、馬公港下午4點(航班時間以船公司官網公告為準)。搭乘麗娜輪從臺南到澎湖最快只要2小時，並分為經濟艙、商務艙及頭等艙，共3種艙等服務，往返票價分別為，一般乘客經濟艙1850元(單程975元)、商務艙2850元、頭等艙3850元。8月31日起購票，再推出同艙等、同票類兩人同行(以此類推)，第二人半價優惠，將開航至10月搶攻中秋節、國慶日假期人潮。

觀旅局長郭貞慧表示，麗娜輪去年4月開啟安平-馬公常規航班，期間雖遇上新冠肺炎疫情影響而被迫停航，然市府團隊與東聯航運仍持續籌備規劃，配合麗娜輪復航提供台南旅宿業住宿費優惠方案，期望吸引更多北中南遊客過夜住宿臺南，隔天早上搭船遊澎湖，帶動臺南離島旅遊周邊觀光效益。另此次復航開放旅客可以將250cc以下機車托運上船，觀旅局也會就機車跳島旅遊規畫一系列配套宣傳與建議行程，希望配合疫情的退散，加強力道振興國內外跳島觀光。

麗娜輪航班資訊及配合旅行社名單：https://www.ardtravel.com/index.aspx

台南旅遊網：https://www.twtainan.net/

麗娜輪「台南-澎湖航線」今天復航，許多遊客從安平搭船前往澎湖。圖／觀旅局提供
麗娜輪「台南-澎湖航線」今天復航，許多遊客從安平搭船前往澎湖。圖／觀旅局提供
麗娜輪「台南-澎湖航線」今天復航，許多遊客從安平搭船前往澎湖。圖／觀旅局提供
麗娜輪「台南-澎湖航線」今天復航，許多遊客從安平搭船前往澎湖。圖／觀旅局提供

麗娜輪 馬公 台南

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