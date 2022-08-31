新竹香山濕地藝術季將開跑 6展品邀民眾從濕地走入農村

2022香山濕地藝術季將於9月2日周五開跑，展期橫跨中秋連假至9月11日。新竹市政府今天指出，以「海有山」為主題的香山濕地藝術季集結6件融合地方風土的作品，歡迎民眾從濕地走入農村，把握中秋連假，來趟香山濕地「海有山」藝術之旅。

市府指出，今年香山濕地藝術季邁入第3年，由農委會補助，策展人林長叡邀請國內外知名藝術家現地創作，以不同視角創作專屬香山的藝術品，作品分別設置賞蟹步道、香山濕地生態館、那魯灣文化聚落、茄苳稻田、茄苳農事體驗區及從容觀光果園。

茄苳社區《在羽翼下》地景藝術由創作家盧建銘打造，作品主要結構為木頭與水管，再將一束束曬乾的稻草捆在架構上，每束稻草約一個虎口大小、完成作品約6萬束，當民眾走進空間時，能夠聞到濃濃稻草香，他也特別感謝社區民眾熱情參與綑束作業。

茄苳社區古媽媽表示，自己有來參與綁紮過稻草，更研發獨門綁綑方式，綁好的稻草束怎麼拉扯都抽不散，且一眼就能認出自己所綑綁的稻草束；張媽媽也說，稻草束原是她60年前用來鋪在草蓆下的保暖墊，現在竟然變成藝術品，直呼好有趣。

《世界放大器》藝術家Michael Vincent Manalo自菲律賓來台逾10年，首度到訪新竹市創作。他以漂流木、貝殼等媒材，創造「魚」造型般的作品，歡迎民眾走進作品，透過「小耳朵接收器」聆聽海浪、鳥鳴與風聲等環境音，享受聽覺與視覺雙重奏。

市府產發處指出，六件作品分別為Michael Vincent Manalo《世界放大器》、慢熟工作室《帶走一片風》、伊祐‧噶照《靠岸》、劉正堃《放空時光》、盧建銘《在羽翼下》、San Chen陳思安《禾日山》，賞蟹步道作品須留意潮汐時間，漲潮期後2小時步道不開放，步道開放時間可參閱香山濕地網站訊息專區公告。

代理市長陳章賢說，香山濕地藝術季也結合美山、茄苳、港北、東香等社區，推出自家社區私房體驗活動，包含蚵殼藝術、農事體驗、香草假期、愛地球市集等，歡迎民眾周末到訪香山，體驗新竹農漁村之美，與在地居民、環境互動，感受自然農村風情，報名：https://reurl.cc/bEY3Rr 。