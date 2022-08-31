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2.0數位轉型膀胱癌全方位精準照顧 童綜合醫院AI輔助分析

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院今天舉辦「AI尋狩癌細胞 醫療研究發表會」。記者游振昇／攝影
童綜合醫院今天舉辦「AI尋狩癌細胞 醫療研究發表會」。記者游振昇／攝影

童綜合醫院今天舉辦「AI尋狩癌細胞 醫療研究發表會」，將一年多來與美商AIXMED Inc進行數百次的尿液細胞檢測的AI分析研究成果說明，希望能讓病患獲得更優質的醫療照護。

童綜合醫院表示，侵入式膀胱鏡檢查對膀胱癌病患而言，是不舒服且會恐懼，如何減少侵入性的檢查所帶來的痛苦，但又不能漏掉任何癌細胞，非常重要且困難。

童綜合醫院為提供病患最精準的治療與追蹤，與美商AIXMED Inc進行合作，童醫院2.0數位轉型新紀元於泌尿外科膀胱癌精準照顧上搶先落地，將過去雙方累積研發合作成果，落地導入尿液細胞學癌細胞之檢測分析，為膀胱癌病患精準追蹤治療及疑似膀胱癌尿液細胞學檢測，提供AI加持之臨床研究與應用。

今天舉辦「AI尋狩癌細胞 醫療研究發表會」，將一年多來與美商AIXMED Inc進行數百次的尿液細胞檢測的AI分析研究成果說明，希望能讓病患獲得更優質的醫療照護。

活動現場一名71歲的黃女到場分享說，她6年前確診膀胱癌並切除腫瘤後，前2年需每3個月進行膀胱鏡定期檢查，接下來2年則為每6個月進行膀胱鏡定期檢查，之後改為每年進行1次膀胱鏡檢查，她6年來進行了10多次的膀胱鏡檢查，感受到不舒服與不便，每次要膀胱鏡檢查前一天都緊張到睡不著，她今年只使用尿液即可進行細胞學檢測的AI分析，就揪出尿路上皮癌，讓疾病能早期治療與控制。

童綜合醫院研發創新中心歐宴泉院長表示，醫院持續照顧近500位膀胱癌病患，每年累計尿液細胞學檢查數量也超過5000次，目前有了AI的分析協助，搭配量化的報告，將帶給膀胱癌病患更精準追蹤計畫，更可在侵入式膀胱鏡檢查安排上，有更客觀的細胞學依據建議，甚至減少侵入性檢查的頻率。

童醫院與AIXMED Inc進行合作，AI輔助細胞病理醫師診斷尿液細胞學的研究成果，從一開始的研發到學術研究發表，直到現在進入應用階段，大有斬獲；今年6月獲細胞腫瘤學領域排名第一之國際知名期刊Cancer Cytopathology刊登，也同時獲選為該期刊2022年第二季Top5重要期刊，於官方推特大幅報導。

病理部曹唐義主任指出，尿液細胞學檢測報告的AI分析研究，除數位化外帶來的效益外，將能大幅減少細胞病理醫師與細胞醫檢師常常得在顯微鏡數萬細胞下，不能漏掉任何一個癌細胞的工作負擔。更能在這些額外的客觀分析標準下，提供泌尿科醫師更精準的疾病控制與病患照顧依據參考。

童敏哲總院長表示，有鑒於生醫領域的AI研發與應用日新月異，童醫院特別與美商AIXMED持續合作，落實追求專業精準與卓越的理念與核心，期待透過傳統診斷流程的數位化、數位資料的再應用、數位轉型的落地，達到更好的疾病控制與病患照顧，藉由深度合作，將持續導入產學合作與研究，透過AI加持檢測的分析，精準照顧病患，接軌國際照顧品質。

童綜合醫院今天舉辦「AI尋狩癌細胞 醫療研究發表會」。記者游振昇／攝影
童綜合醫院今天舉辦「AI尋狩癌細胞 醫療研究發表會」。記者游振昇／攝影

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