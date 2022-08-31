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南國漫讀節藍皮列車將啟程 打開五感體驗屏東文化
屏東南國漫讀節-藍皮解憂號「山海行旅．漫讀屏東」首發班，將在9月17日啟動，9月1日起限量開賣，今年不只帶領旅人穿梭山海間閱讀文化，列車將化身為表演舞臺，邀請藝文團隊演出，在音樂和肢體的律動中感受屏東的獨特。
屏東縣政府文化處指出，南國漫讀節解憂列車帶領讀者搭上火車一起閱讀屏東的山與海，往年活動一推出必秒殺，掀起熱烈回響。今年有別於以往，5班次接力啟程的列車，將讓乘客在列車上看到不同的表演，有強調律動的原民樂舞、悠揚動聽的室內樂團，以及肢體豐富的現代舞團，增加閱讀動感化。
為了讓大家體驗屏東豐富面向，講者陣容更接地氣，融合產業主題，邀請屏東產業達人講師，有致力推動恆春在地「火箭人實驗室」負責人張彥頡，分享走過日曬風吹的100種半島生活；還有屏東在地可可產業達人蘇一明，與你分享屏東巧克力「黑金的魅力」等等，並提供每人一包的芒果乾，讓民眾不僅看到屏東，聽到屏東，更可以吃到屏東味。
文化處說，藍皮解憂號「山海行旅．漫讀屏東」分別在9月17日、10月1日、11月12日、12月10日、11日的周末推出5趟次列車，9月1日上午12點啟售，每人售價990元。各趟次報名詳情，請查詢屏東縣政府文化處粉絲專頁或洽雄獅旅遊。
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