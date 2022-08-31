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大林慈濟醫院營養師推彩虹蔬果披薩 吃出爽口又營養

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院營養治療科營養師謝瀠伊，與實習生莊雅涵及示範廚師吳家瑋，共同分享「彩虹蔬果披薩」食譜。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院營養治療科營養師謝瀠伊，與實習生莊雅涵及示範廚師吳家瑋，共同分享「彩虹蔬果披薩」食譜。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

嘉義大林慈濟醫院營養治療科營養師謝瀠伊，與實習生莊雅涵及示範廚師為吳家瑋，共同分享「彩虹蔬果披薩」食譜，讓大家在一道料理中吃到不同顏色的蔬果，同時攝取到多種植化素，營養及美味兼具！

嘉義大林慈濟醫院表示，「植化素」是植物為了在地球上生存而演化出的自我防禦系統，宛如植物的防護罩，同時讓植物擁有五顏六色，在許多蔬果穀物中都發現它的蹤影，若能適當攝取這些食物，可以獲得各種不同的植化素，幫助抗氧化、激發體內解毒酵素的活性、增強免疫力、抑制發炎、抗老化和防癌。

謝瀠伊表示，彩虹蔬果披薩，不僅材料方便取得，做法也簡易，食材當中包含五色的蔬果，每種顏色有著不同的植化素，綠色的奇異果富含葉綠素、類胡蘿蔔素，能調節免疫系統，且有強大的抗氧化作用，黃色的鳳梨則有葉黃素，可減低黃斑部退化的風險，所以是個維持視力健康的重要推手。

而茄紅素在帶皮的蘋果、小番茄中能攝取得到，除了有助於免疫系統、抗氧化，也能降低罹癌風險；白色的食物有香蕉、蘑菇，白色食物富含了槲皮素及多酚，具有調節血脂和降血壓的功效；黑色的橄欖則有豐富的花青素，可幫助身體抗氧化、抗老化。

「彩虹蔬果披薩」食材處理準備如下：抓餅餅皮3片、奇異果 2顆、鳳梨 1/4顆、香蕉(小) 1根、蘋果 1顆、小番茄 5顆、蘑菇 6朵、黑橄欖、適量番茄醬、適量乳酪絲 200g；先將奇異果切丁，鳳梨切小塊、香蕉切圓片、帶皮蘋果切片(可用熱水燙過，去掉蠟質)，小番茄切成1/4的大小，蘑菇切片。

做法依序如下：先將抓餅送進烤箱以上下火180℃烤5分鐘後取出、在餅皮上鋪上薄層番茄醬，依序放上蘑菇、香蕉、蘋果、鳳梨、奇異果、小番茄。接著再均勻撒上乳酪絲至覆蓋食材，最後放上黑橄欖點綴。將鋪好料的披薩送至烤箱，並以上下火180℃烤15分鐘後取出。將每片披薩切成4等分的大小就完成了。

嘉義大林慈濟醫院營養治療科營養師謝瀠伊（右）與實習生莊雅涵（中）及示範廚師吳家瑋（左），共同分享「彩虹蔬果披薩」食譜。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院營養治療科營養師謝瀠伊（右）與實習生莊雅涵（中）及示範廚師吳家瑋（左），共同分享「彩虹蔬果披薩」食譜。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院營養治療科營養師謝瀠伊與實習生莊雅涵及示範廚師吳家瑋，共同分享「彩虹蔬果披薩」食譜。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院營養治療科營養師謝瀠伊與實習生莊雅涵及示範廚師吳家瑋，共同分享「彩虹蔬果披薩」食譜。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

香蕉 鳳梨

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