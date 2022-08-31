確診轉陰喉嚨裡仍有黏痰 醫：長新冠症狀需調理

為什麼確診轉陰後，喉嚨裡仍有黏痰，得經常清喉嚨，讓人感覺病情似乎還沒有好。中醫師陳勇利說，這是因為感染後細胞組織受損，尚未修復，中醫上稱為「血熱有瘀」，廣義上也可說是「長新冠」的一種，還需要調理才能恢復正常。

陳勇利說，這次的Omicron變異株Ba4、Ba5會直接侵犯肺部，造成肺部傷害，因此即使是確診轉陰後，喉嚨裡卻仍有黏痰，十分不適。這就像病毒傷到神經，會有腦霧現象一般，都可視為是長新冠的一種。

他說，許多人會以為生病後可以補一下，但此時若使用人蔘、粉光蔘或靈芝等，反而不利病情；適當的作法應該是七分通血化痰，只用三分補氣，以免「閉門留邪」。

陳勇利說，此時清肺化痰的藥可用桔梗、杏仁、前胡、白前，並仍加入魚腥草和板藍根，以免病情復燃；補氣之藥可以使用玉屏風散、黃耆、白朮、防風、大棗等。

至於食療方面，肺臟在中醫的顏色屬白色，我們在煮稀飯的時候，上面有黏黏糊糊的白色米湯，對肺臟就是非常好的食材，。中醫有個很有名固肺的藥帖，叫「百合固金湯」，我們可以用百合20公克、白果20、杏仁20公克來煮粥，加上一點點冰糖，就是一道很好固肺的粥品，適合確診後久咳不癒的病人。

陳勇說，Ba4、Ba5症狀不比先前的Ba2等輕鬆，但現在多數人似都不在意，但若要避免感染，仍應做好防疫，以免造成身體不適。