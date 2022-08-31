住環保旅館優惠200元 名額秒殺 環保署再加碼2千名

交通部觀光局7月15日啟動悠遊國旅補助方案後，環保署日前也接連推出兩波「悠遊國旅‧綠點有禮」環保標章旅館折價200元活動，總共3000個名額已迅速額滿。環保署今天宣布，9月1日起將增額加開第三波2000個名額，讓尚未參與住宿折抵補助的民眾享有優惠。

環保署提醒，第三波活動加碼是採原活動名額加開，為讓更多民眾規畫綠色旅遊，僅限尚未享有前兩波活動優惠的民眾參加。

前兩波活動期間已兌換「悠遊國旅‧綠點有禮」優惠券但尚未使用的民眾，可從環保集點App「我的優惠券」找到原序號，在第三波活動期間將重新啟用，無須再次兌換。但第三波活動開跑前，該序號將無法使用。

此外，本波活動同樣採「先住先用」，需完成現場入住現場折抵才能享用綠點優惠，搶換活動優惠券不等同取得折抵名額。若活動結束或補助用罄，活動優惠券將下架並在環保集點App上顯示活動額滿訊息。

環保署表示，9月1日上午10時將重新上架「悠遊國旅‧綠點有禮」活動優惠券，只要下載「環保集點App」並註冊登入，就能在電子優惠券兌換活動優惠券；入住合作環保標章旅館並出示該優惠券序號，即可於現場結帳時每房折抵200元住宿費。

環保署說，只要兌換並使用過「悠遊國旅‧綠點有禮」活動優惠券且完成入住抵用者，即可獲得「嗨玩綠色旅遊」活動抽獎資格，將抽出1000名得獎者並贈送200元綠色旅遊住宿金。

環保署說，「綠色旅遊」是民眾環保意識提升後的旅行思維，交通移動優先搭乘「大眾運輸」、用餐選擇「綠色餐廳」，享用在地食材並減少食物浪費、住宿選住「環保標章」認證旅館或民宿並自備盥洗用具，共同減少因旅行、交通或食宿所帶來的資源消耗。