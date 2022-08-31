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本周末衝大鵬灣夏日狂歡季 經典民歌、實景歌舞劇壓軸
在屏東大鵬灣舉辦為期37天的夏日狂歡祭，已吸引逾130萬人次造訪，最後一個周末假日，由李翊君、金智娟、鄭怡等歌手帶來經典民歌夜，周日閉幕夜由跨域表演藝術家張逸軍帶來為大鵬灣量身打造的「潮海渡」劇場，以傳統南音搭配當代馬戲、民俗技藝與現代舞蹈，共構一齣傳頌先民港灣生活的大時代的人文風貌，演繹大鵬灣今昔的變遷史。
屏東東港大鵬灣國家風景區成立前，曾是國內牡蠣與箱網養殖重要產區，昔日灣域滿滿的蚵棚架是許多人的記憶，目前仍留有一座經年累月傾倒蚵殼而堆積起來的蚵殼島；2019台灣燈會在屏東時，縣府運用5噸鋼材打造「海之女神」燈飾，除展現新住民女性剛柔並濟、飄洋過海落地生根的特性，使用35萬顆蚵殼交錯編織女神的裙擺，也突顯過去當地的產業文化，燈會後在原址保留。
夏日狂歡祭閉幕日的壓軸演出，縣府特邀先前在落山風藝術季演出「風潮變」、屏東縣民公園「山海屏行」的張逸軍，編排演繹大鵬灣的時代故事，當天下午5時、6時半與9時各演一場，每場演30分鐘；縣府表示，大鵬灣從以往的養殖場域變成觀光勝地，今昔對映，攸關地方經濟產業發展，夏日狂歡祭帶領大家重溫過去的人文歷史，透過結合地景的藝術展演帶來驚豔與感動。
張逸軍表示，大鵬灣域近300年來的歷史可說是部養殖變遷史，戲劇以當代手法重新詮釋傳統插枝式的養殖文化，竹篙與碩大的三角巾延展，表達過去在港灣中阡陌的插枝養殖地景及隨風搖曳的港灣人文風情，光影投射在三角巾帆布上，代表大鵬灣海域光源的變化，舞者身影作為早期先民在大鵬灣沿海生活的村婦與漁夫，透過舞蹈與光影布幔的交織，呈現往昔沿岸聚落的常民美學。
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