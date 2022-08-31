快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本周末衝大鵬灣夏日狂歡季 經典民歌、實景歌舞劇壓軸

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
在屏東大鵬灣舉辦的夏日狂歡祭，本周日閉幕夜由跨域表演藝術家張逸軍帶來為大鵬灣量身打造的「潮海渡」劇場，以舞蹈與光影布幔的交織，呈現往昔沿岸聚落的常民美學。圖／屏東縣政府提供
在屏東大鵬灣舉辦的夏日狂歡祭，本周日閉幕夜由跨域表演藝術家張逸軍帶來為大鵬灣量身打造的「潮海渡」劇場，以舞蹈與光影布幔的交織，呈現往昔沿岸聚落的常民美學。圖／屏東縣政府提供

在屏東大鵬灣舉辦為期37天的夏日狂歡祭，已吸引逾130萬人次造訪，最後一個周末假日，由李翊君、金智娟、鄭怡等歌手帶來經典民歌夜，周日閉幕夜由跨域表演藝術家張逸軍帶來為大鵬灣量身打造的「潮海渡」劇場，以傳統南音搭配當代馬戲、民俗技藝與現代舞蹈，共構一齣傳頌先民港灣生活的大時代的人文風貌，演繹大鵬灣今昔的變遷史。

屏東東港大鵬灣國家風景區成立前，曾是國內牡蠣與箱網養殖重要產區，昔日灣域滿滿的蚵棚架是許多人的記憶，目前仍留有一座經年累月傾倒蚵殼而堆積起來的蚵殼島；2019台灣燈會在屏東時，縣府運用5噸鋼材打造「海之女神」燈飾，除展現新住民女性剛柔並濟、飄洋過海落地生根的特性，使用35萬顆蚵殼交錯編織女神的裙擺，也突顯過去當地的產業文化，燈會後在原址保留。

夏日狂歡祭閉幕日的壓軸演出，縣府特邀先前在落山風藝術季演出「風潮變」、屏東縣民公園「山海屏行」的張逸軍，編排演繹大鵬灣的時代故事，當天下午5時、6時半與9時各演一場，每場演30分鐘；縣府表示，大鵬灣從以往的養殖場域變成觀光勝地，今昔對映，攸關地方經濟產業發展，夏日狂歡祭帶領大家重溫過去的人文歷史，透過結合地景的藝術展演帶來驚豔與感動。

張逸軍表示，大鵬灣域近300年來的歷史可說是部養殖變遷史，戲劇以當代手法重新詮釋傳統插枝式的養殖文化，竹篙與碩大的三角巾延展，表達過去在港灣中阡陌的插枝養殖地景及隨風搖曳的港灣人文風情，光影投射在三角巾帆布上，代表大鵬灣海域光源的變化，舞者身影作為早期先民在大鵬灣沿海生活的村婦與漁夫，透過舞蹈與光影布幔的交織，呈現往昔沿岸聚落的常民美學。

屏東大鵬灣夏日狂歡祭最後一個周末夜，將由李翊君、金智娟、鄭怡等歌手帶來一首首讓人懷念的經典民歌。圖／屏東縣政府提供
屏東大鵬灣夏日狂歡祭最後一個周末夜，將由李翊君、金智娟、鄭怡等歌手帶來一首首讓人懷念的經典民歌。圖／屏東縣政府提供

大鵬灣 屏東縣 台灣燈會

延伸閱讀

「潮海渡」實景歌舞劇 演繹屏東大鵬灣域養殖變遷史

屏東大鵬灣狂歡演唱會 台語人氣唱將嗨翻歌迷

前太陽劇團張逸軍開啟多重宇宙 揪民謠進鄉團舞動屏東

屏東南國漫讀節起跑 藝文大咖雲集文化盛宴

相關新聞

強颱軒嵐諾最新路徑曝 鄭明典：出現清晰的雙眼牆

強烈颱風軒嵐諾出現清晰的雙眼牆。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，兩圈相對強的回波，日本氣象廳的雷達看到的雙眼牆結構，這是1...

今夏特別乾 降雨不及平均4成

中央氣象局昨指出，因太平洋副高壓異常偏強，今年夏季七、八月雨量顯著偏少，局屬氣象站平均累計雨量為歷史同期第二少，降雨不及...

他駭進「防疫補貼」詐騙網守住3千人個資 見原因欄心好酸

近期詐騙事件頻傳，不少民眾都曾收過「可領防疫補助津貼」的詐騙簡訊。一名網友出於好奇，駭進該網站的後台，結果發現有很多人受騙，還填了自己的銀行帳密，因此他撰寫程式，成功將3千多筆上傳資料刪除...

吳德榮：軒嵐諾將合併熱帶低壓 北部晚間轉陰有雨

氣象專家吳德榮今天說，強颱軒嵐諾將與其南方的熱帶低壓產生藤原效應，並逐漸合併，但後期路徑仍有不確定性；今晚起至9月4日受...

新竹香山濕地藝術季將開跑 6展品邀民眾從濕地走入農村

2022香山濕地藝術季將於9月2日周五開跑，展期橫跨中秋連假至9月11日。新竹市政府今天指出，以「海有山」為主題的香山濕...

中秋節將至 海關呼籲民眾勿攜帶含肉製品入境

財政部關務署今（31）日表示，中秋節前後是查獲境外含肉月餅等產品違規輸入的高風險時段，籲請民眾切勿寄送或購買境外含肉製品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。