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北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

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強颱軒嵐諾恐周五發海警 北台灣今晚起風雨漸強 氣象局曝颱風假機率

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
強颱軒嵐諾來勢洶洶，氣象局預估，軒嵐諾對台灣北部、東部海域的威脅性相當高，受到颱風外圍環流影響，北部、東北部今晚就會開始逐漸降雨。圖／氣象局提供
強颱軒嵐諾來勢洶洶，氣象局預估，軒嵐諾對台灣北部、東部海域的威脅性相當高，受到颱風外圍環流影響，北部、東北部今晚就會開始逐漸降雨。圖／氣象局提供

強颱軒嵐諾來勢洶洶，中央氣象局說，軒嵐諾颱風對台灣北部、東部海域的威脅性相當高，受到颱風外圍環流影響，北部、東北部今晚就會開始逐漸降雨，且有大雨、豪雨發生的機率，預估最快周五上午就會發布海上警報；至於是否會發布陸上颱風警報？氣象局表示，目前機率不大，不過若是颱風路徑再偏西，又或是颱風半徑擴大，不排除有發布陸警的可能性。

至於有沒有可能颱風假？氣象局表示，以目前路徑來看，機率不是很高。

氣象局表示，軒嵐諾上午8時時，其中心位置在距離台北東方800多公里海面上，以每小時23公里速度，向西南西進行。中心氣壓915百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局表示，軒嵐諾目前持續向著西南方向前進，未來當它遊走南方海面時，由於導引氣流比較弱，所以今、明兩天的移動速度會很緩慢，預估9月2日、3日是颱風距離台灣最接近的時候。

氣象局表示，軒嵐諾未來對台灣北部、東部海域的威脅相當大，所以發布海上警報的機率也很高，預估颱風將從今晚開始影響台灣的天氣，一直要到9月4日才會逐漸緩減。

氣象局也提醒，受到外圍環流再加上地形影響，北部、東半部預估今天晚上就可能會開始下雨，且有大雨、豪雨發生的機率，其中受到東北風下來夾帶的雨勢，基隆北海岸、北部山區都已豪雨發生機率，中南部則有短暫陣雨，但下雨時間短，花東則是局部性降雨。

至於軒嵐諾南南西方還有一顆熱帶性低氣壓TD14，氣象局表示，該熱帶性低氣壓雖然可能發展成輕度颱風，但他很快就會併入軒嵐諾的環流裡面，因此對台灣而言，最要注意的還是軒嵐諾的動向，受到外圍環流影響，北台灣風雨今晚就會開始逐漸增強。

氣象局表示，由於軒嵐諾的風速相當強就，沿海會有長浪現象發生，基隆北海岸、綠島蘭嶼、恆春半島等地，明天開始至5日，要注意長浪發生；馬祖則從2日至5日，也可能會有長浪發生，提醒民眾從事海邊活動要格外注意。

強颱軒嵐諾來勢洶洶，氣象局預估，軒嵐諾對台灣北部、東部海域的威脅性相當高，受到颱風外圍環流影響，北部、東北部今晚就會開始逐漸降雨。圖／氣象局提供
強颱軒嵐諾來勢洶洶，氣象局預估，軒嵐諾對台灣北部、東部海域的威脅性相當高，受到颱風外圍環流影響，北部、東北部今晚就會開始逐漸降雨。圖／氣象局提供

軒嵐諾 氣象局 颱風 天氣動態

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