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影／北車教保中心揭牌 台鐵局長：全台將陸續新增

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台鐵局台北車站職場互助教保服務中心今天揭牌。記者董俞佳／攝影
台鐵局台北車站職場互助教保服務中心今天揭牌。記者董俞佳／攝影

台鐵局互助教保服務中心今天揭牌，台鐵局長杜微說，未來將視整體情況陸續增設。交通部長王國材說，近兩年交通部計畫於轄下增設26處63班，減少員工為托育疲於奔命的問題。

台鐵互助教保中心設在台鐵大樓，共2班、60個招生名額。杜微說，他剛進台鐵時是民國74年，當時還有台鐵醫院、台鐵旅館、以及台鐵幼稚園，宜蘭台鐵處所昨天已開設教保中心、彰化今年底前也將開設，會視整體情況陸續增設。

台鐵理事長陳世杰表示，公司化後，期盼台鐵也要繼續福利精進措施，協助員工養兒育女，未來希望有更多福利措施。

交通部長王國材表示，近兩年來會設置26處共63班教保中心，同仁將小孩放在職場周邊，就可以很安心。這是兼顧工作跟家庭的措施，要讓同仁安心，期勉繼續推動。

台鐵局台北車站職場互助教保服務中心今天揭牌，交通部長王國材表示，近兩年交通部轄下將設26處、63班。記者董俞佳／攝影
台鐵局台北車站職場互助教保服務中心今天揭牌，交通部長王國材表示，近兩年交通部轄下將設26處、63班。記者董俞佳／攝影

台鐵 交通部長 王國材

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