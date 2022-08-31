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2022台灣設計展在高雄 蓬萊商港區設萬坪「設計中島」

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
十月在高雄登場的「台灣設計展」，將以蓬萊商港區作為主展場，將昔日的「經濟中島」翻轉成「設計中島」。圖／高雄市文化局提供
十月在高雄登場的「台灣設計展」，將以蓬萊商港區作為主展場，將昔日的「經濟中島」翻轉成「設計中島」。圖／高雄市文化局提供

十月在高雄登場的「台灣設計展」，將以蓬萊商港區作為主展場，將昔日的「經濟中島」翻轉成「設計中島」，以設計海濤席捲登岸。文化局表示，萬坪展區將集結眾多設計師參與，推出十大設計展覽，這座見證外銷經濟奇蹟之地，將轉型為設計文創特區，再現台灣設計力的奇蹟。

高雄市長陳其邁表示，蓬萊商港區位於駁二藝術特區對面，包含高雄港3至10號碼頭，是港區較早開發區域之一，過去因為長年封閉而較不為外人所知。

陳指出，近年市府團隊與高雄港區土地開發公司積極推動，2020年大港橋完工啟用後，蓬萊商港區逐步走向市民生活，也在「TAKAO ROCK」、「大港開唱」、「2021國慶焰火」、「台灣燈會會前會跨年晚會」、「台灣燈會」等大型活動中成為主要舞台，這次市府選定作為「台灣設計展」的主展場。

「蓬萊商港區曾是將滄海化為桑田，創造外銷奇蹟的蓬萊仙島。」副市長史哲說，歷經打狗開港與築港工程，蓬萊商港區逐步走向現代化，倉庫、鐵道與機械起卸設備，港口與鐵道的海運聯運，使得高雄港的運能於1930年代快速成長。

戰後1949年因戒嚴令港區封鎖，直至近年不斷推動「港市合一」，才於2018年解除蓬萊商港區的限制。這座中島，曾經主導港灣的物流與經濟，而今將在萬坪的場域上，匯聚台灣設計能量。

文化局長王文翠表示，高雄港港史館「登入大港」展覽，此次將作為「設計中島」的入口，以設計述說高雄港區百年歷史，帶出「設計中島」上豐沛的設計能量。

2022台灣設計展在高雄，「設計中島」將展出「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」，以充沛的設計經濟力，出口創意，交流夢想。其他主題還包括：產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙、Digi Wave等。

十月在高雄登場的「台灣設計展」，將以蓬萊商港區作為主展場，將昔日的「經濟中島」翻轉成「設計中島」。圖／高雄市文化局提供
十月在高雄登場的「台灣設計展」，將以蓬萊商港區作為主展場，將昔日的「經濟中島」翻轉成「設計中島」。圖／高雄市文化局提供
十月在高雄登場的「台灣設計展」，將以蓬萊商港區作為主展場，將昔日的「經濟中島」翻轉成「設計中島」。圖／高雄市文化局提供
十月在高雄登場的「台灣設計展」，將以蓬萊商港區作為主展場，將昔日的「經濟中島」翻轉成「設計中島」。圖／高雄市文化局提供

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