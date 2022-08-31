正子造影檢查 找出被忽略的乳癌病灶

46歲劉姓女子在乳房攝影檢查時，發現右乳上方有一小顆腫塊，病理切片化驗證實為乳癌，同時電腦斷層顯示右乳房還有2公分大的不規則病灶，懷疑也是乳癌，安排正子造影檢查，赫然發現不僅右乳有腫瘤，左乳也有類似腫塊，切片確認也是乳癌，幸好發現早，還未有腋下淋巴結轉移或遠處轉移，經乳房外科醫師手術治療後，順利康復出院。

苗栗市大千綜合醫院核子醫學科主任趙剛宏表示，如同劉姓病患一樣雙側乳房發現乳癌的案例並不少見，但有時只透過乳房攝影、乳房超音波或電腦斷層檢查，不易發現更多的病灶。因此，若能透過正子造影檢查，就能幫助找出沒被發現的腫瘤，協助病人一次治療，避免有漏網之魚。

他指出，由於癌細胞繁衍速度快、能量需求大，因此在人體內代謝葡萄糖的速度比一般細胞旺盛，正子造影檢查就是利用這項特性。

當病人接受檢查時，會先注射藥物來觀察各組織及器官的變化，藥物進入體內後會聚集在糖分代謝旺盛的區域，在影像上就會顯示異常明亮，即可判別為癌細胞的所在位置。透過正子造影檢查，就能幫助癌症病人，確認腫瘤位置、癌症分期、有無轉移等，讓癌細胞無所遁形。