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正子造影檢查 找出被忽略的乳癌病灶

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
劉姓女子經正子造影檢查，發現除了右乳癌腫瘤，左乳也同樣發現腫瘤（黃圈處）。圖／大千綜合醫院提供
劉姓女子經正子造影檢查，發現除了右乳癌腫瘤，左乳也同樣發現腫瘤（黃圈處）。圖／大千綜合醫院提供

46歲劉姓女子在乳房攝影檢查時，發現右乳上方有一小顆腫塊，病理切片化驗證實為乳癌，同時電腦斷層顯示右乳房還有2公分大的不規則病灶，懷疑也是乳癌，安排正子造影檢查，赫然發現不僅右乳有腫瘤，左乳也有類似腫塊，切片確認也是乳癌，幸好發現早，還未有腋下淋巴結轉移或遠處轉移，經乳房外科醫師手術治療後，順利康復出院。

苗栗市大千綜合醫院核子醫學科主任趙剛宏表示，如同劉姓病患一樣雙側乳房發現乳癌的案例並不少見，但有時只透過乳房攝影、乳房超音波或電腦斷層檢查，不易發現更多的病灶。因此，若能透過正子造影檢查，就能幫助找出沒被發現的腫瘤，協助病人一次治療，避免有漏網之魚。

他指出，由於癌細胞繁衍速度快、能量需求大，因此在人體內代謝葡萄糖的速度比一般細胞旺盛，正子造影檢查就是利用這項特性。

當病人接受檢查時，會先注射藥物來觀察各組織及器官的變化，藥物進入體內後會聚集在糖分代謝旺盛的區域，在影像上就會顯示異常明亮，即可判別為癌細胞的所在位置。透過正子造影檢查，就能幫助癌症病人，確認腫瘤位置、癌症分期、有無轉移等，讓癌細胞無所遁形。

趙剛宏提醒，藉由正子造影檢查，不僅可提高診斷的準確性，更可讓病人獲得更適合的治療方式。現行健保可給付乳癌、淋巴癌、大腸癌、直腸癌、食道癌、頭頸癌（不包含腦癌）、原發性肺癌、黑色素瘤、甲狀腺癌、子宮頸癌等，但若罹患其他癌症或來源不明的惡性腫瘤，也可自費接受檢查，及早揪出病灶並治療。

趙剛宏建議乳癌病人可透過正子造影檢查，找出不易發現的病灶。圖／大千綜合醫院提供
趙剛宏建議乳癌病人可透過正子造影檢查，找出不易發現的病灶。圖／大千綜合醫院提供
正子造影檢查可幫助病人確認腫瘤位置、有無轉移等，是癌症檢查的利器。圖／大千綜合醫院提供
正子造影檢查可幫助病人確認腫瘤位置、有無轉移等，是癌症檢查的利器。圖／大千綜合醫院提供

乳癌 腫瘤 癌症

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