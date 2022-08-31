他駭進「防疫補貼」詐騙網守住3千人個資 見原因欄心好酸

詐騙事件層出不窮，近期不少民眾都收過「可領防疫補助津貼」的詐騙簡訊。一名網友出於好奇，駭進該網站的後台，結果發現有很多人受騙，還填了自己的銀行帳密，因此他撰寫程式，成功將3千多筆上傳資料刪除，善心舉動讓網友看了大讚「謝謝你，駭客人我的超人」。

一名網友好奇駭入「可領防疫補助津貼」詐騙網，發現有許多人受騙上當，且還填寫自己的銀行帳密。圖擷自 Dcard

該名網友在Dcard分享，最近時常出現「可提領防疫補助補貼」的詐騙簡訊，呼籲大家請勿相信類似網站，也要多提醒家中長輩，台灣政府的網站一率是.gov.tw結尾，它國通常為.gov.國家代碼，govtw 這類一定是詐騙網站。

原po指出，點進後發現該網站相當簡陋，但仍有人相信，並填寫相關資料，但他也相信會填寫的人可能是「急需用錢」、「家境困難」才會輕易上當。基於好奇心，他便駭進該網站的後台，發現有非常多人信以為真，且大部分的人還會填寫銀行的帳號密碼。

一名網友好奇駭入「可領防疫補助津貼」詐騙網，發現有許多人受騙上當，且還填寫自己的銀行帳密。圖擷自 Dcard

因此他撰寫程式腳本，將所有上傳的照片、個人資料，全部刪除了，希望可以保護到已上傳的人，「目前已經刪用了約3000多人的資料」。但原po也坦言，在刪的時候其實看了很不捨，因為資料庫的欄位中有一欄是原因，大部分的人都寫「沒辦法了」、「累了」，讓他看了心裡一陣酸。

文章曝光後，網友們狂讚原Po的善舉，「欸不是！也太厲害了吧！有技術又有良心」、「有能力的人做對的事！祝你去外面上廁所都有衛生紙，好人一生平安」、「你人好好！！好人會有好報的」、「善良好心的高知識分子」。