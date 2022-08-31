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北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

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軒嵐諾颱風眼清晰可見 下墜球路徑角度趨向台灣以東

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
軒嵐諾颱風位於琉球那霸以東，結構完整，颱風眼清晰可見。圖／取自氣象局網站
軒嵐諾颱風位於琉球那霸以東，結構完整，颱風眼清晰可見。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，強颱軒嵐諾將往南偏，中心距離台灣最近約四五百公里，預期可能有發布東部海面海上警報機會。今晚開始到周六日，北部東北部迎風面容易受到外圍環流影響，會開始有些雨勢出現。「希望預測如預估路經走，不要偏差太大，不然強颱的壓力非常大」。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天上午大部分地方為多雲到晴，中午過後山區容易有熱對流發展帶來雷雨，中部、南部有出現局部大雷雨的機會。各地高溫普遍34-36度，北部、東半部以及高屏局部地區有36度以上可能，花東縱谷有發生37-38度以上極端高溫的機會。

至於颱風是否影響台灣，吳聖宇說，今天晚上開始，隨著強烈颱風軒嵐諾以下墜球的路徑逐漸趨向台灣以東，颱風外圍的偏北風範圍接近，天氣型態也將有所變化。

他表示，目前軒嵐諾颱風位於琉球那霸以東，過去一段時間依然是以非常快的速度向西到西南西的方向移動，結構完整，颱風眼清晰可見，強度是今年到目前為止的11個颱風之中最強的一個。

吳聖宇說，預期今天下半天開始，軒嵐諾颱風因為跟另一個熱帶性低氣壓的距離越來越接近，兩者之間互相整合的過程逐漸發生，軒嵐諾的移動方向也將越來越偏向西南，以下墜球的路徑角度趨向台灣以東海面。

吳聖宇指出，軒嵐諾明晚到周五上午會從琉球那霸以東，一路「掉到」台東以東的緯度上，預報路徑看起來可能下墜長達400至500公里的距離，這樣的路徑十分少見。

他說，也因為這樣的下墜球變化，導致從周五晚間起到周六颱風重新北上的時候，北上路徑的角度就相當重要，如果角度小一點，颱風暴風圈可能略過台灣東部、東北部、北部近海，勢必周五發布海上颱風警報，周六晚間到周日清晨將是颱風最接近台灣的時間點，要到周日下半天颱風北上進入東海後，才算是逐漸遠離台灣附近。

不過，吳聖宇說，不論軒嵐諾颱風最後怎麼走，它外圍的偏北風從今晚起就會讓北台灣開始有下雨的現象發生，明天一直到周日北部、東北部地區下雨機會很高，而且會有局部較大雨勢出現的可能性，山區將有較多的累積雨量，隨著颱風北上，周五、周六下雨的範圍有機會擴展到中部地區，甚至颱風再更靠近一些的話，南部地區也會受到影響。

他說，同時各地沿海的風勢也將明顯增強，預期將有較強的陣風出現，因此接下來幾天台灣各地的天氣好壞程度跟軒嵐諾颱風未來的路徑變化有絕對的關係，要隨時注意最新颱風動態資訊，危險區域暫時不要前往，以策安全。

颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
颱風路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
彭啟明表示，強颱軒嵐諾將往南偏，中心距離台灣最近約四五百公里，預期可能有發布東部海面海上警報機會。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
彭啟明表示，強颱軒嵐諾將往南偏，中心距離台灣最近約四五百公里，預期可能有發布東部海面海上警報機會。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

颱風 軒嵐諾 天氣動態

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