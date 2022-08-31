軒嵐諾颱風眼清晰可見 下墜球路徑角度趨向台灣以東

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，強颱軒嵐諾將往南偏，中心距離台灣最近約四五百公里，預期可能有發布東部海面海上警報機會。今晚開始到周六日，北部東北部迎風面容易受到外圍環流影響，會開始有些雨勢出現。「希望預測如預估路經走，不要偏差太大，不然強颱的壓力非常大」。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天上午大部分地方為多雲到晴，中午過後山區容易有熱對流發展帶來雷雨，中部、南部有出現局部大雷雨的機會。各地高溫普遍34-36度，北部、東半部以及高屏局部地區有36度以上可能，花東縱谷有發生37-38度以上極端高溫的機會。

至於颱風是否影響台灣，吳聖宇說，今天晚上開始，隨著強烈颱風軒嵐諾以下墜球的路徑逐漸趨向台灣以東，颱風外圍的偏北風範圍接近，天氣型態也將有所變化。

他表示，目前軒嵐諾颱風位於琉球那霸以東，過去一段時間依然是以非常快的速度向西到西南西的方向移動，結構完整，颱風眼清晰可見，強度是今年到目前為止的11個颱風之中最強的一個。

吳聖宇說，預期今天下半天開始，軒嵐諾颱風因為跟另一個熱帶性低氣壓的距離越來越接近，兩者之間互相整合的過程逐漸發生，軒嵐諾的移動方向也將越來越偏向西南，以下墜球的路徑角度趨向台灣以東海面。

吳聖宇指出，軒嵐諾明晚到周五上午會從琉球那霸以東，一路「掉到」台東以東的緯度上，預報路徑看起來可能下墜長達400至500公里的距離，這樣的路徑十分少見。

他說，也因為這樣的下墜球變化，導致從周五晚間起到周六颱風重新北上的時候，北上路徑的角度就相當重要，如果角度小一點，颱風暴風圈可能略過台灣東部、東北部、北部近海，勢必周五發布海上颱風警報，周六晚間到周日清晨將是颱風最接近台灣的時間點，要到周日下半天颱風北上進入東海後，才算是逐漸遠離台灣附近。

不過，吳聖宇說，不論軒嵐諾颱風最後怎麼走，它外圍的偏北風從今晚起就會讓北台灣開始有下雨的現象發生，明天一直到周日北部、東北部地區下雨機會很高，而且會有局部較大雨勢出現的可能性，山區將有較多的累積雨量，隨著颱風北上，周五、周六下雨的範圍有機會擴展到中部地區，甚至颱風再更靠近一些的話，南部地區也會受到影響。