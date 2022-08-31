軒嵐諾長胖又增強 鄭明典：類藤原效應互繞 往台灣接近

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，第11號颱風軒嵐諾近颱風中心的對流稍減弱，但是雲系明顯擴大，昨天不明顯的外圍螺旋雲帶也發展起來，表示颱風環流也同步擴大中。

鄭明典說，颱風環流擴大就不利旁邊熱帶性低氣壓的發展，不過兩者位於同一個低壓環流內，所以還是會有類似藤原效應的互繞現象，颱風會先往台灣方向接近。

氣象局說，強颱軒嵐諾31日2時的中心位置在琉球東方430公里海面上（台北東方1050公里海面上），以每小時24公里速度，向西南西進行。七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑70公里。熱帶性低氣壓在琉球東南方海面，向北北東移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

今天白天各地及馬祖大多為多雲到晴，澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南山區並有較大雨勢發生的機率，晚間南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。