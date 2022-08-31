快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軒嵐諾長胖又增強 鄭明典：類藤原效應互繞 往台灣接近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鄭明典表示，軒嵐諾颱風近中心的對流稍減弱，但是雲系明顯擴大，昨天不明顯的外圍螺旋雲帶也發展起來，颱風環流也同步擴大中。圖／取自氣象局網站
鄭明典表示，軒嵐諾颱風近中心的對流稍減弱，但是雲系明顯擴大，昨天不明顯的外圍螺旋雲帶也發展起來，颱風環流也同步擴大中。圖／取自氣象局網站

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，第11號颱風軒嵐諾近颱風中心的對流稍減弱，但是雲系明顯擴大，昨天不明顯的外圍螺旋雲帶也發展起來，表示颱風環流也同步擴大中。

鄭明典說，颱風環流擴大就不利旁邊熱帶性低氣壓的發展，不過兩者位於同一個低壓環流內，所以還是會有類似藤原效應的互繞現象，颱風會先往台灣方向接近。

氣象局說，強颱軒嵐諾31日2時的中心位置在琉球東方430公里海面上（台北東方1050公里海面上），以每小時24公里速度，向西南西進行。七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑70公里。熱帶性低氣壓在琉球東南方海面，向北北東移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

今天白天各地及馬祖大多為多雲到晴，澎湖、金門有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南山區並有較大雨勢發生的機率，晚間南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

今晚起至明天颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有陣雨，澎湖、金門及馬祖有局部短暫陣雨，基隆北海岸及北部山區並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。今天清晨馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度；明天台南以北、基隆北海岸、東部、東北部沿海空曠地區及馬祖、澎湖將有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

強颱軒嵐諾在琉球東方430公里海面上，以每小時24公里速度，向西南西進行。圖／取自氣象局網站
強颱軒嵐諾在琉球東方430公里海面上，以每小時24公里速度，向西南西進行。圖／取自氣象局網站
強颱軒嵐諾周五、周六最接近。圖／取自氣象局網站
強颱軒嵐諾周五、周六最接近。圖／取自氣象局網站
熱帶性低氣壓在琉球東南方海面，向北北東移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
熱帶性低氣壓在琉球東南方海面，向北北東移動，時速10公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
強颱軒嵐諾和熱帶性低氣壓的路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
強颱軒嵐諾和熱帶性低氣壓的路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

颱風 天氣動態

延伸閱讀

嘉義縣濃霧特報 鄭明典：今天午後對流會弱很多

7月少雨很極端 鄭明典：若缺颱風雨10月將是新一輪枯水期

輕颱米雷即將登陸日本 鄭明典：很有威脅性的颱風

輕颱米雷很特別 鄭明典：這個颱風不強 但對日本有威脅

相關新聞

強颱軒嵐諾最新路徑曝 鄭明典：出現清晰的雙眼牆

強烈颱風軒嵐諾出現清晰的雙眼牆。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，兩圈相對強的回波，日本氣象廳的雷達看到的雙眼牆結構，這是1...

今夏特別乾 降雨不及平均4成

中央氣象局昨指出，因太平洋副高壓異常偏強，今年夏季七、八月雨量顯著偏少，局屬氣象站平均累計雨量為歷史同期第二少，降雨不及...

他駭進「防疫補貼」詐騙網守住3千人個資 見原因欄心好酸

近期詐騙事件頻傳，不少民眾都曾收過「可領防疫補助津貼」的詐騙簡訊。一名網友出於好奇，駭進該網站的後台，結果發現有很多人受騙，還填了自己的銀行帳密，因此他撰寫程式，成功將3千多筆上傳資料刪除...

吳德榮：軒嵐諾將合併熱帶低壓 北部晚間轉陰有雨

氣象專家吳德榮今天說，強颱軒嵐諾將與其南方的熱帶低壓產生藤原效應，並逐漸合併，但後期路徑仍有不確定性；今晚起至9月4日受...

中秋節將至 海關呼籲民眾勿攜帶含肉製品入境

財政部關務署今（31）日表示，中秋節前後是查獲境外含肉月餅等產品違規輸入的高風險時段，籲請民眾切勿寄送或購買境外含肉製品...

中秋假期車輛多 使用駕駛輔助系統要小心

中秋假期即將來臨，假期間部分國人會規劃長途返鄉或旅遊行程，鑑於國人為減輕長途開車疲勞而開啟駕駛輔助系統情形日益增加。高速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。