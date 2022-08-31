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北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

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今晚變天 吳德榮：強颱軒嵐諾和熱帶低壓產生藤原效應

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局路徑潛勢預報圖（左圖）顯示，強颱軒嵐諾在日本南方海面，偏西前進，另一熱帶低壓在軒嵐諾南方，朝北前進，產生藤原效應，軒嵐諾轉向西南，在宮古島南方海面減慢、滯留，再轉向偏北，不確定性（紅框）擴大。歐洲系集模式（右圖）顯示，軒嵐諾在宮古島南方海面打轉後，50次的模擬，東側路徑通過琉球、侵襲日本，西側路徑則通過台灣東北方海面再迴轉，也有少部分路徑通過台灣。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
中央氣象局路徑潛勢預報圖（左圖）顯示，強颱軒嵐諾在日本南方海面，偏西前進，另一熱帶低壓在軒嵐諾南方，朝北前進，產生藤原效應，軒嵐諾轉向西南，在宮古島南方海面減慢、滯留，再轉向偏北，不確定性（紅框）擴大。歐洲系集模式（右圖）顯示，軒嵐諾在宮古島南方海面打轉後，50次的模擬，東側路徑通過琉球、侵襲日本，西側路徑則通過台灣東北方海面再迴轉，也有少部分路徑通過台灣。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預報圖顯示，第11號颱風軒嵐諾日本南方海面，偏西前進，另一熱帶低壓在軒嵐諾南方，朝北前進，兩者逼近，產生藤原效應。

他說，強颱軒嵐諾轉向西南，並逐漸合併為一大型強颱，在宮古島南方海面減慢、滯留，北方高壓減弱，軒嵐諾再轉向偏北，經宮古島附近北上；不確定性因大氣環境多變而擴大。

吳德榮表示，歐洲（ECMWF）系集模式顯示，強颱軒嵐諾在宮古島南方海面打轉後，50次的模擬，東側路徑通過琉球、侵襲日本，西側路徑則通過台灣東北方海面再迴轉，也有少部分路徑通過台灣；顯示模擬的不確定性很大，應持續密切觀察。

今天晴朗偏熱，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，中南部有局部大雷雨發生的機率。北部24至36度，中部24至35度，南部24至35度，東部22至38度。

吳德榮說，今晚起至周日晨，軒嵐諾颱風外圍水氣影響，北部、東北部轉陰有雨，連續多日的大量降雨，北台灣缺水壓力可望紓解，但山區也要注意坍方、落石等現象。其他地區受到影響相對較小，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

他說，明天起至周六北台及沿海地區易有強陣風出現。北台灣天氣明顯轉涼，中南部氣溫略下降，仍稍偏熱。周日白天起至下周二軒嵐諾漸遠離、但仍不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

軒嵐諾颱風在日本南方海面，偏西前進，路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局網站
軒嵐諾颱風在日本南方海面，偏西前進，路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局網站
軒嵐諾颱風和熱帶低壓路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局網站
軒嵐諾颱風和熱帶低壓路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局網站
熱帶低壓在軒嵐諾南方，朝北前進，路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局網站
熱帶低壓在軒嵐諾南方，朝北前進，路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象局網站

軒嵐諾 吳德榮 日本

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