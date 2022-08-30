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2022米其林／JL Studio連續三年 蟬聯米其林二星

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
南瓜羊肉咖哩。圖／JL Studio提供
南瓜羊肉咖哩。圖／JL Studio提供

榮獲《台北、台中、台南&高雄米其林指南2022》二星和2022亞洲最佳50大餐廳第45名的JL Studio，是來自新加坡的主廚林恬耀（Jimmy Lim Tyan Yaw）的首間獨立餐廳，不但連續三年成為台中唯一榮獲米其林二星肯定的餐廳，也是新加坡海外獨一無二以「現代新加坡料理」摘星的餐廳。

林恬耀主廚表示：「米其林二星代表著『烹調出色，不容錯過』，能夠三年不間斷達到米其林的肯定，我們深感榮幸和感謝，這也是團隊敦促自己不斷求進步的鼓勵。」

由林恬耀主廚親自策劃打造的JL Studio，菜色內容隨著季節更迭而變換，並以創新方式來呈現海南雞飯、辣椒螃蟹、玫瑰粿等傳統佳餚。他致力於開展出新加坡料理的全新風貌，並大量採用台灣本地食材。他的烹飪靈感來源有新加坡當地小食、回憶童年時光的阿嬤拿手菜，還有對父親的想念。

今年三月JL Studio 進行了整修和改裝，於四月中以煥然一新的面貌來迎接每位前來的賓客。有著優雅弧線的原木桌椅，溫暖的米黃色牆面裝飾著帶有南洋娘惹元素的花窗和燈飾，生氣盎然的綠意，點綴著餐廳方隅，希望來用餐的朋友一走進餐廳，便能有置身於新加坡的感受。

林恬耀期許自己能透過JL Studio這個「平台」作為載體，將新加坡的文化、傳統、風味和料理提升創新並分享給全世界。

JL Studio採用有著優雅弧線的原木桌椅。圖／JL Studio提供
JL Studio採用有著優雅弧線的原木桌椅。圖／JL Studio提供
JL Studio主廚林恬耀。圖／JL Studio提供
JL Studio主廚林恬耀。圖／JL Studio提供
今年三月JL Studio 進行了整修和改裝，希望來用餐的朋友一走進餐廳，便能有置身於新加坡的感受。圖／JL Studio提供
今年三月JL Studio 進行了整修和改裝，希望來用餐的朋友一走進餐廳，便能有置身於新加坡的感受。圖／JL Studio提供
玫瑰粿。圖／JL Studio提供
玫瑰粿。圖／JL Studio提供

新加坡 餐廳 米其林

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