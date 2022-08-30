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原住民歲時祭儀放假放寬 雇主都要照給薪
原住民族的時祭儀為原民勞工的法定休假日，原民會去年公告放寬原民勞工得以本人、父母或配偶所屬的民族歲時祭儀放假日期，擇1天放假，勞動部日前也發函重申，具有原住民族身分的勞工，只要是自己或父母、配偶族別的歲時祭儀都可擇一放假，不限定勞工本人族別的歲時祭儀才能放假，放假的那一天，雇主工資必須照給。
勞動部條平司司長黃維琛表示，依內政部依內政部紀念日及節日實施辦法規定，原住民族歲時祭儀屬於國定假日，原住民族勞工可在原民會公告的歲時祭儀放假日期放假一天。
黃維琛說，過去僅限定勞工本人在自己所屬的族別歲時祭儀時放假一天，但考量勞工跟他的父或母、配偶可能分屬不同的原住民族，為了讓放假更彈性，勞動部日前發函重申，除了勞工本人所屬的原住民族群，依照勞工的父母、配偶所屬其他的原住民族歲時祭儀期間也可放假一天，但只能擇一請假，且必須檢附原住民民族別證明文件。由於原住民族歲時祭儀屬於國定假日，放假的那一天，雇主應照常給薪。
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