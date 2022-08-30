這時間點最接近台灣 一圖看懂軒嵐諾颱風怎麼走

颱風軒嵐諾於今日下午升級為強烈颱風，中央氣象局今日晚間發布最新預測資訊，並指出颱風直接侵襲機率低，但路徑仍要持續觀察，也提醒因外圍環流影響，周三晚間至周六天氣最不穩定。

氣象局說，軒嵐諾颱風目前為強烈颱風，未來一天持續往琉球接近；附近有熱帶性低氣壓(TD14)形成，亦有成颱趨勢。熱帶性低氣壓與軒嵐諾颱風相互牽制，使颱風有往南偏轉現象。

氣象局說，1日起太平洋高壓減弱，導引氣流較不明顯，使軒嵐諾颱風移速減緩，並有北轉趨勢。預料颱風2日、3日位於琉球附近，是最接近台灣時刻。但颱風路徑與眾多因素相關，不確定性仍高。

氣象局提醒，1日至5日沿海風浪都會較大，尤其桃園以北、東半部及恆春半島浪高可達3米，民眾要多留意。

氣象局也說，周三晚起至周六軒嵐諾颱風外圍環流影響，北部、宜花雨勢增大；其他地區仍維持上午晴、午後雷雨的夏季天氣型態。澎、金、馬也有短暫陣雨。