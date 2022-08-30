邊境解封9月最關鍵 王國材曝禁團令解除時機

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前受訪時指出，最快9月底、10月初有望開放國境，外界也關心禁團令何時能解除。交通部長王國材今日受訪時說，禁團令解除要等入境檢疫「3+4」調整後再討論，相關時程還是要由指揮中心判斷。

觀光局日前曾說，目前定調先開放入境旅遊再開放出境旅遊，引發討論。王國材則說，開放國境都是互相的，先開放入境是短期的想法，未來邊境應該雙邊都開放。

王國材也坦言，目前入境檢疫維持「3+4」，來台灣旅遊還是要隔離3天，應該難有旅客會來。

王國材強調，開放邊境跟國內BA.5疫情走向有關，9月將會是觀察的關鍵，若度過高峰期疫情下降，指揮中心就對做判斷跟決定，否則入境居隔的天數不改，觀光也很難恢復到。