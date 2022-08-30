聽新聞
test
0:00 / 0:00

邊境解封9月最關鍵 王國材曝禁團令解除時機

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
王國材今日出席道安說明會，會後受訪時說，開放邊境跟國內BA.5疫情走向有關，9月將會是觀察的關鍵。記者盧逸峰／攝影
王國材今日出席道安說明會，會後受訪時說，開放邊境跟國內BA.5疫情走向有關，9月將會是觀察的關鍵。記者盧逸峰／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前受訪時指出，最快9月底、10月初有望開放國境，外界也關心禁團令何時能解除。交通部長王國材今日受訪時說，禁團令解除要等入境檢疫「3+4」調整後再討論，相關時程還是要由指揮中心判斷。

觀光局日前曾說，目前定調先開放入境旅遊再開放出境旅遊，引發討論。王國材則說，開放國境都是互相的，先開放入境是短期的想法，未來邊境應該雙邊都開放。

王國材也坦言，目前入境檢疫維持「3+4」，來台灣旅遊還是要隔離3天，應該難有旅客會來。

王國材強調，開放邊境跟國內BA.5疫情走向有關，9月將會是觀察的關鍵，若度過高峰期疫情下降，指揮中心就對做判斷跟決定，否則入境居隔的天數不改，觀光也很難恢復到。

王國材 疫情 交通部長

延伸閱讀

交通事故死亡較去年同期增20人 王國材坦言是這原因

國道順暢樹林卻儀控管制 回堵平面車道惹民怨

疫情升溫！ 單日確診恐升至三萬五 王必勝：有可能

台鐵中秋不加班喊卡 王國材鬆口氣 盼勞資理性協商子法

相關新聞

今夏特別乾 降雨不及平均4成

中央氣象局昨指出，因太平洋副高壓異常偏強，今年夏季七、八月雨量顯著偏少，局屬氣象站平均累計雨量為歷史同期第二少，降雨不及...

軒嵐諾轉強颱 有望為基隆解渴

位在日本南方海域的軒嵐諾昨下午升級為強颱，中央氣象局預估，軒嵐諾今天仍會朝西南西方前進，但明天因太平洋高壓減弱，導引氣流...

燒燙傷沖脫泡蓋送 誤信偏方恐二度傷害

發生燙傷事件時，最重要是「沖、脫、泡、蓋、送」，但卻有中醫師拍攝影片告訴民眾燒燙傷時不能沖冷水，稱要改用家中調味料，如各...

邊境解封9月最關鍵 王國材曝禁團令解除時機

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前受訪時指出，最快9月底、10月初有望開放國境，外界也關心禁團令何時能解除。交通部長王...

交通事故死亡較去年同期增20人 王國材坦言是這原因

交通部今日召開道安說明會，公布今年1至6月交通事故相關統計，由部長王國材主持。據統計，今年上半年發生道路交通事故1780...

不說不知道 社區保全貼心攔車、指揮交通會挨罰

為了保持社區車道暢通，不少大樓警衛會嚴格禁止停車，或貼心站到馬路攔車，引導、保護住戶進出車庫，但警方指出，交通部已於2019年公告，除警方、學校交通服務隊、導護媽媽、義交警消，在道路上阻攔人車、妨害交通者，可罰1200元至2400元，若在行人穿越道上隨意攔車則處3000元到6000元罰鍰，已有許多保全或工地人員挨罰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。