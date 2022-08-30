強颱軒嵐諾明晚起影響台灣 周四至周六最接近本島

今年第11號颱風「軒嵐諾」已在下午轉為強烈颱風，明晚起受颱風外圍環流影響，北部及東北部會有明顯降雨，預計周四至周六影響台灣最劇，北部地區及基隆北海岸會有豪大雨發生機率。周六颱風以V字形急轉向北，朝日本方向前進。氣象局表示，依照目前颱風路徑來看，發布海警機率不高。

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局今下午發布大雨特報，西部地區易有短時強降雨，苗栗及中南部地區會有局部大雨。

今明兩天，全國各地為多雲到晴，仍然偏熱，清晨西半部地區會有短暫陣雨，中南部易降雨，雲林可能會有較大雨勢，午後西部地區及東部山區有局部短暫陣雨，南部山區也會有較大雨勢。周四起，隨著颱風接近降雨機率增加，氣溫也將下降四、五度，各地氣溫約在二十六至三十度之間。