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強颱軒嵐諾明晚起影響台灣 周四至周六最接近本島

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局今下午發布大雨特報，西部地區易有短時強降雨，大台北地區下午突然下起滂沱大雨，未備雨具的民眾以手遮雨，快速穿越馬路。記者侯永全／攝影
午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局今下午發布大雨特報，西部地區易有短時強降雨，大台北地區下午突然下起滂沱大雨，未備雨具的民眾以手遮雨，快速穿越馬路。記者侯永全／攝影

今年第11號颱風軒嵐諾」已在下午轉為強烈颱風，明晚起受颱風外圍環流影響，北部及東北部會有明顯降雨，預計周四至周六影響台灣最劇，北部地區及基隆北海岸會有豪大雨發生機率。周六颱風以V字形急轉向北，朝日本方向前進。氣象局表示，依照目前颱風路徑來看，發布海警機率不高。

午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局今下午發布大雨特報，西部地區易有短時強降雨，苗栗及中南部地區會有局部大雨。

今明兩天，全國各地為多雲到晴，仍然偏熱，清晨西半部地區會有短暫陣雨，中南部易降雨，雲林可能會有較大雨勢，午後西部地區及東部山區有局部短暫陣雨，南部山區也會有較大雨勢。周四起，隨著颱風接近降雨機率增加，氣溫也將下降四、五度，各地氣溫約在二十六至三十度之間。

明晚至九月三日受颱風外圍環流影響，北部、東北部、東部風雨逐漸增大，周五、周六颱風最接近台灣，各地易有短暫陣雨，北部及基隆北海岸可能會有局部大雨或豪雨。預計周日後，隨著軒嵐諾轉北遠離，水氣也將逐漸減少。

穿著短裙的民眾，在滂沱大雨中披著薄外套，小跑步匆忙穿越馬路。記者侯永全／攝影
穿著短裙的民眾，在滂沱大雨中披著薄外套，小跑步匆忙穿越馬路。記者侯永全／攝影
午後對流雲系發展旺盛，中永和地區下午降下驟雨，未攜帶雨具外出的民眾，索性將塑膠袋套在頭上避雨。記者侯永全／攝影
午後對流雲系發展旺盛，中永和地區下午降下驟雨，未攜帶雨具外出的民眾，索性將塑膠袋套在頭上避雨。記者侯永全／攝影
午後對流雲系發展旺盛，中永和地區下午降下驟雨，民眾穿著簡便雨衣外出。記者侯永全／攝影
午後對流雲系發展旺盛，中永和地區下午降下驟雨，民眾穿著簡便雨衣外出。記者侯永全／攝影

颱風 軒嵐諾 氣象局

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