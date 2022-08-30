寄帶肉郵包可罰收件人 520至今有99件但無人受罰

農委會防檢局公告自5月20日起，從非洲豬瘟疫區寄肉回台，可罰收件人20萬元；但從端午節至今，根據非洲豬瘟應變中心統計，總共攔獲違規郵包共99件；其中，90件排除、9件待查，查獲違規事證，卻沒有任何人受罰。

農委會今天舉行「非洲豬瘟中央災害應變中心第24次會議」會後記者會；中秋節即將到來，又是郵寄包裹送禮旺季，農委會請民眾勿以身試法。

農委會防檢局長杜文珍表示，郵包攔獲99件，防檢局各分局也會針對每個案件確認，有沒有故意違反規定，若有，即裁罰20萬元，這些違規郵件，大多來自中國大陸、越南；泰國、香港等地；收件人要主動負起責任，所有裁罰前要毋枉毋縱，被寄送的人以可能不知道收到的郵包中到底含了甚麼，因此每個案件要確定後才會裁罰；目前並沒有開罰案件。

杜文珍表示，根據裁罰基準，第一次就罰20萬元，若主張非故意，防檢局會將其資料留下來，邊境都通用，若再被發現，就沒有理由說不知道，也有的違規樣態並非移工母國寄來的產品，也有些參加國外抽獎，就寄送東西來；收件者本人也必須告知國外的家人朋友，違規含肉的製品不可以再寄來。

現場媒體提問，是否收件者只要「矢口否認」就可放過？杜文珍說，也不是這麼說，防檢局會做出紀錄，不能再有第二次。

農委會主委陳吉仲表示，針對現行的做法，若無法達到遏阻效果，之後會跨部會討論更加精進的措施。

他也提到，前兩年因為新冠肺炎疫情升溫，國境管制，因此違規攜帶肉品的件數相對較少；但今年1月至8月23日違規攜帶豬肉產品入境被裁罰20萬元的人數已有63人，比去年全年被裁罰人數43人，明顯增加，尤其是最近這兩個月國境鬆綁，尤其以7月至8月較去年同期增加33人最為顯著。

國境將會持續鬆綁，陳吉仲表示，邊境開放旅客若違規攜帶肉品，包括防檢局、財政部關務署、交通部、內政部，要求手行李托運百分之百檢查，交通部也會針對入境出境進行宣導，回到兩年前的邊境管制防疫要求。