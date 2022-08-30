「軒蘭諾」轉強颱南方又有熱帶低壓形成 恐出現藤原效應

今年第十一號颱風「軒嵐諾」於今日下午增強為強烈颱風，14時的中心位置在北緯26.7度，東經135.3度，以每小時26公里速度，向西南西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑70公里。

臉書台灣颱風論壇粉絲專頁指出，軒嵐諾像是小鋼炮一樣，相當扎實，預估周五至周日會是軒嵐諾最顛峰的狀態，近中心風速每秒可達53至60公尺；軒蘭諾南方的熱帶性低氣壓TD14也有逐漸增強趨勢，讓藤原效應開始出現，加強軒嵐諾往南墜的幅度。

氣象局預估，強颱軒蘭諾未來向西轉西南西朝琉球南方海面前進，移動到琉球南方海面後，導引氣流會變得不明顯，使得後續動向的不確定性增大，呼籲民眾留意氣象局對此颱風的最新預報。另根據目前最新颱風路徑圖，軒嵐諾將在2日北轉，但不排除會發布海警。