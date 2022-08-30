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「軒蘭諾」轉強颱南方又有熱帶低壓形成 恐出現藤原效應

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
「軒嵐諾」於今日下午增強為強烈颱風。圖／聯合報系資料照片
「軒嵐諾」於今日下午增強為強烈颱風。圖／聯合報系資料照片

今年第十一號颱風軒嵐諾」於今日下午增強為強烈颱風，14時的中心位置在北緯26.7度，東經135.3度，以每小時26公里速度，向西南西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑70公里。

臉書台灣颱風論壇粉絲專頁指出，軒嵐諾像是小鋼炮一樣，相當扎實，預估周五至周日會是軒嵐諾最顛峰的狀態，近中心風速每秒可達53至60公尺；軒蘭諾南方的熱帶性低氣壓TD14也有逐漸增強趨勢，讓藤原效應開始出現，加強軒嵐諾往南墜的幅度。

氣象局預估，強颱軒蘭諾未來向西轉西南西朝琉球南方海面前進，移動到琉球南方海面後，導引氣流會變得不明顯，使得後續動向的不確定性增大，呼籲民眾留意氣象局對此颱風的最新預報。另根據目前最新颱風路徑圖，軒嵐諾將在2日北轉，但不排除會發布海警。

氣象局提醒，全台明晚開始受到軒嵐諾環流影響，北部、東北部降雨明顯，其他地區仍以午後雷雨為主。到了周五、六軒嵐諾較接近台灣，屆時北部、東北部及東部有雨，北部山區、基隆北海岸有局部大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨，這兩天降雨最為明顯。

今年第十一號颱風「軒嵐諾」於今日下午增強為強烈颱風，南方又有一熱帶低壓形成，臉書《台灣颱風論壇》粉絲專頁指出將有藤原效應發生。圖／氣象局
今年第十一號颱風「軒嵐諾」於今日下午增強為強烈颱風，南方又有一熱帶低壓形成，臉書《台灣颱風論壇》粉絲專頁指出將有藤原效應發生。圖／氣象局

軒嵐諾 颱風 氣象局

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