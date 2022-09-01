為美好生活而跑！Panasonic歡慶在台60週年，踏上A級地段守護城市呼吸

從凱達格蘭大道出發，迎向晨曦沿著金山南路，踏上新生高架橋，和好友相揪在這段承載無數生活點滴的道路上奔跑揮汗，勢必能喚起你的內在能量！

2022 Panasonic 台北城市路跑賽將於 12 月 4 日上午在總統府前起跑，Panasonic 連續第二年冠名贊助賽事，適逢在台 60 週年，特別結合 Panasonic 概念體驗館 PoME 推出「城市跑步系列講堂」，邀請跑友們踴躍報名參加，一起為美好生活而跑。台北城市路跑賽是市區A 級路段，組別各分為 12.5 公里和 3 公里，8 月 31 日起開放報名至 10 月 31 日截止。

圖/Panasonic提供

Panasonic 歡慶在台 60 年 邀您一起為美好生活而跑

跑步與呼吸息息相關，Panasonic 連續第二年攜手台北城市路跑賽，以守護美好呼吸的初衷繼續守護跑者。Panasonic 長期為實踐可持續發展的幸福生活而努力，2014 年與日本同步導入nanoe(奈米水離子)技術，除了協助民眾對抗日益嚴重的空氣污染，在新冠疫情爆發後， 有感於民眾對於空氣品質的要求提升，其獨家nanoe™ X 科技經法國 Texcell 機構實證，可有效抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)達 99.99%，為造福更多生活應用層面，更將 nanoeTM X 科技運用到旗下空調、除濕機、空氣清淨機等多項商品，建立空氣品質防護網，守護大家的美好呼吸。今年的城市跑步系列講堂也將於 Panasonic 概念體驗館 PoME 舉辦，結合館內生活風格提案，從淨街訓練、營養補充和運動修復等提供跑者訓練指南。

翁竹毅教練領軍專業跑班 明日之星冠軍歌手再次挑戰

台北城市路跑連續第 7 年邀請跑步教練翁竹毅指導訓練營和配速團，學生時期曾接受台灣馬拉松紀錄保持人許績勝老師指導的他，這次獲邀擔任城市跑步系列講堂講師，除提供專業的跑步訓練外，也將和跑者分享不同階段的備賽心得，希望能幫助不同等級的學員順利完賽。明日之星冠軍歌手郭婷筠、陳怡婷繼去年參賽體驗後，今年再次應邀挑戰台北城市路跑，分享去年完賽經驗之餘，也對城市跑步系列講堂充滿興趣，表示如果工作允許的話也會參與，希望大家一起可以踴躍報名參賽。

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募集史上最大跑團一起搶好康 歡迎臺北馬跑者以賽代訓

台北城市路跑是北市 A 級路段但又親民化的路線，今年要號召全台各大跑團組隊團報，8 月 31 日起凡 20 人(含)以上團報可享 9 折優惠，50 人以上可享 8 折優惠，同時加碼提供終點

休息區帳篷。符合團報資格的團體還可以在賽衣上🗎印團體名稱，除此之外還有摩曼頓 7 折優惠券，並享有後續相關訓練及交流課程的保留名額。知名跑團「熟齡輕慢跑」的團長金道一也現身向其他跑團喊話，雖然和年底驗收賽「臺北馬拉松」只隔兩週，仍鼓勵大家以賽代訓踴躍報名台北城市路跑，一起穿上印有跑團名字的帥氣賽衣，在臺北市的賽道上展現各自的風格與實力，而且跑步之外還可以參加抽獎，有機會抱回 Panasonic 優質家電等大獎。

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頂級贊助商 Panasonic、達麗建設事業股份有限公司

主要贊助商 仁欽多吉仁波切、寶吉祥集團、澎澎 MAN、海悅廣告股份有限公司

合作贊助商 新安東京海上產險、昇恒昌、可口可樂、Move Free 益節、悅氏、All sports community、 TREE TOP

2022 Panasonic 台北城市路跑賽報名網址：https://taipeicityrun.com/