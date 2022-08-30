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交通事故死亡較去年同期增20人 王國材坦言是這原因

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部今日召開道安說明會，公布今年1至6月交通事故相關統計，由部長王國材（右二）主持。記者盧逸峰／攝影
交通部今日召開道安說明會，公布今年1至6月交通事故相關統計，由部長王國材（右二）主持。記者盧逸峰／攝影

交通部今日召開道安說明會，公布今年1至6月交通事故相關統計，由部長王國材主持。據統計，今年上半年發生道路交通事故178091件，造成1495人死亡、235972人受傷，3項數據都比去年同期還略為增加，王國材坦言，因為去年有本土疫情民眾減少外出，但這不是理由，交通部與地方政府會在9月至12月持續努力減少交通死傷。

交通部表示，以縣市區分，今年1至6月交通事故累計死亡人數與去年同期比較增加多者為彰化(+38)、新北(+32)、屏東(+15)、竹縣(+12)、竹市(+10)，共計增加107人，交通部除於記者會列管追蹤要求退步縣市改善外，並參與各縣市道安會報，於會中提供各縣市防制參考，將於9月開始加強對該增加幅度較多的縣市輔導管考，並積極與各縣市強化聯繫。

彰化縣是較去年同期增加死亡人數最多的縣市，經分析事故主要族群為高齡者，在自行車、行人、機車各占67%、62%、40%，碰撞型態以自撞及側撞為主，各占30%、23%；該縣道安會報提出改善對策包含增設路口12處科技執法、主要幹道改善、加強高齡者安全駕駛觀念宣導專案、號誌設置改善、轄內危險路口(段)工程改善、路段中增設實體分隔設施，以及改善機慢車兩段式待轉區、機慢車停等區、檢討車道配置、增設機慢車道。

王國材坦言，今年1至5月的交通死傷數據都比去年減少，但統計到6月仍呈現翻轉，9月開始是交通安全月，大家一起努力把數字降低，而且死亡對於每個家庭來說是一輩子的痛，呼籲大家全力以赴來降低死傷發生。

此外，交通部交通安全月將於9月1日啟動，今年持續提醒國人「路口安全」的重要性，以「路口安全」為推動主軸，宣導「車輛慢看停、行人停看聽」觀念。交通

交通部 王國材

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