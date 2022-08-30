BA.5疫情升溫！醫籲：感染數多無妨 要預防重症

BA.5變異株來勢洶洶，本土感染人數增加。對此，大台中醫師公會理事長魏重耀提醒，人數多不是重點，因為多數人症狀屬於輕症或無症狀，重要的仍應是預防重症，也就是要優先照顧好高風險和低抵抗力的族群，像是老人和6歲以下的學齡前兒童。

魏重耀說，BA.5是新冠病毒Omicron的亞型變異株，現在已經是全世界疫情的主流病毒株，全台感染人數也因此增幅達1、2成。但整體而言，Omicron病毒的變異尚未達像流感一般，每年都有新變異的程度，而是呈現感染性增強、症狀變輕的新型感冒變異；未來毒性有可能進一步減弱，成為一般的感冒。

魏重耀說，雖然感染人數增加，但是BA.5和其他BA.1至4的Omicron的亞型變異株症狀沒有太大差別，所以民眾不必畏懼，目前很多人的確因為通報規定過於繁瑣，而只要是沒有保險，就不再通報，使得防疫上做不到以往那樣嚴。但對於它實質上多數都是輕症或無症狀而言，應該可以當成是感冒視之，只須以預防流感的方式因應就可以。

他說，目前而言，防疫不必太過緊張，度過九月中的高峰期之後，更應該開放國門，以振興經濟為要，並把流行疫情降為第四類法定傳染病，不必再因為疫情而影響了經濟。

但是，防疫該注意的是高風險和低抵抗力的族群，像是老人和6歲以下的學齡前兒童，除了一般的防疫措施，也應在次世代疫苗購入後，予以優先接種。