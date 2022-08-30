成大推疫後照護互動平台 對抗COVID-19後遺症

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖降溫，部份染疫者卻可能出現後遺症；成功大學今天宣布推出「疫後照護+」複合式醫療資訊互動平台，協助醫護初評及民眾追蹤自我健康狀況。

成大今天發布新聞稿指出，成功大學攜手醫護專家及研發團隊共同籌組成大長新冠（Long Covid）後遺症照護小組後，再推出整合型長新冠自主照護Line服務的「疫後照護+」複合式醫療資訊互動平台。

成大表示，國內疫情高原期雖已呈現緩降趨勢，多數病人在染疫後2週至3週或更長時間可康復，但部分病人恐因感染出現免疫系統失調或發炎性損傷而引發後遺症，包括疲勞、呼吸困難、睡眠困擾、關節肌肉疼痛、焦慮憂鬱等持續性症狀。

「疫後照護+」提供民眾疫後自我照護資訊的症狀評估、常見症狀照護知識、線上互動諮詢等多元功能的數位照護工具，發展個別化自主照護建議，民眾可自主評估症狀，透過資訊圖卡了解照護及注意事項，第一時間尋求合適的醫療照護管道，定期追蹤長期症狀變化，降低症狀對生活品質及日常生活功能等影響。

成大希望透過數位照護服務，提供可靠便利的整合性醫療建議。「疫後照護+」即日起除提供成大教職員工生使用外，也提供全國有需要民眾自主加入，追蹤自我健康，對抗COVID-19。