燒燙傷怎麼辦？整外醫師籲正確5觀念「沖脫泡蓋送」

發生燙傷事件時，最重要是「沖、脫、泡、蓋、送」，陽光基金會近日發現，有知名中醫師拍攝影片，告訴民眾燒燙傷時不能沖冷水，稱要改用家中調味料，如各種油品、醬油、糖、鹽等，或米酒等含酒精的液體來降溫。陽光基金會提醒，誤信偏方恐導致皮膚二度傷害，燙傷第一時間仍要沖冷水、降溫，並盡快送醫。

陽光基金會董事長、長庚醫院整形外科顧問級主治醫師楊瑞永表示，一般燒燙傷步驟是以「沖脫泡蓋送」為初步處理準則，當下應盡快沖10到30分鐘冷水，目的是降低熱度、減少腫脹、止痛，若大面積燒燙傷時，沖水要避免失溫。

楊瑞永指出，至於不宜沖水的情況，只有髙溫鎔解的金屬鈉、鋰、鉀（化學元素第一週期），因沖水會產生化學作用，釋放出大量熱能，傷害更深，此時應考慮用油布覆蓋再送醫處理；以及生石灰傷害也不可沖水，因會產生大量熟能，擴大傷害，宜用刷子刷掉，盡速就醫處理。

楊瑞永表示，若誤信偏方以酒精、不明藥膏、牙膏、蛋白、麵粉、醬油等物品塗抹傷口，不僅無法讓皮膚降溫，還可能造成二度傷害，甚至細菌感染。且酒精擦在受傷皮膚上，雖因加速熱能蒸發感到涼意，但刺激太大，會傷害皮下組織；粉狀、油類等物質易黏附傷口，降溫有限，不易清理，更助長細菌滋長。

楊瑞永強調，疤痕是傷口癒合的結果，傷疤多寡淺厚的產生關鍵在傷口深度，就燒燙傷而言，傷口深度、適當的初步降溫及癒合過程與傷疤關係很大，最好有合理正確的急救處理，一般一度燒燙傷，如曬傷，只傷及表皮，沒併發症就不會有傷疤。二度以上傷及真皮層，尤其深二度則多少會留疤。而三度傷口，因表皮真皮全壞死，需淸創植皮，或多或少都會留下傷疤。

中華民國中醫師公會全聯會於2015年發生八仙塵燃意外發生後即在媒體上建議，小面積的燒傷病患可至專門收治燒燙傷之中醫院所尋求中醫專業的醫療服務，但不建議民眾未經醫師診斷，自行用大黃等性味苦寒之中藥或其他青草藥外敷，以免貽誤病情。

中、西醫的學術原理不同，但救治病人的初衷或無二致。針對燒燙傷的急救處理有時也出現大相逕庭的說法，即使同為相通科別之醫生，也可能因求學經驗與師承派系而有不同見解。陽光基金會希望透過具科學實證之「沖、脫、泡、蓋、送」作法，呼籲大眾燒燙傷意外發生時，切勿驚慌、勿聽信偏方，正確執行「沖、脫、泡、蓋、送」急救五步驟，才能避免傷勢加重。